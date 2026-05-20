El FC Barcelona obrirà una botiga a Girona generant polèmica entre els aficionats locals
L'entitat blaugrana amplia la seva presència a les comarques gironines amb aquesta nova obertura, la tercera a la província
El FC Barcelona obrirà una botiga a la ciutat de Girona. Ho farà en un local ubicat al número 3 de la pujada del Pont de Pedra, on fins fa uns mesos hi havia la botiga de roba Top Queens. De fet, en els últims dies ja s'hi han col·locat diferents estampats amb imatges i l'escut del Barça, i un lema que diu "Girona, ens veiem aviat". Per ara, no hi ha data oficial per la inauguració, tot i que aquest dimecres ja es podia intuir que operaris estaven treballant per posar a punt l'establiment.
L'obertura de la botiga blaugrana ha creat polèmica a la ciutat i, abans que apareguessin els estampats del club, s'havien produït diferents pintades. Una de les quals deia "a Girona, del Girona". La raó és que a alguns aficionats del Girona FC no els ha caigut gens bé que el Barça obri una botiga a la ciutat. També per la proximitat amb la botiga del Girona, que es troba a la rambla de la Llibertat i que es va inaugurar el maig de 2023.
Serà la tercera botiga que el Barça inauguri a les comarques gironines. El març d'aquest any se'n va obrir una en el Centre Comercial Gran Jonquera. Abans de la pandèmia es va inaugurar la primera a la província, a Platja d'Aro.
