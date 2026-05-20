Girona busca nou voluntariat de Protecció Civil per reforçar l’atenció en emergències
L’associació obrirà les portes el 31 de maig per captar nous perfils i ampliar l’equip actual, format per una vintena de voluntaris
L’Ajuntament de Girona i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona (AVPC Girona) han fet una crida a la ciutadania per incorporar noves persones al cos de voluntariat. L’objectiu és reforçar l’atenció a la població, la prevenció i el suport logístic en situacions d’emergència i grans esdeveniments de ciutat.
Per donar a conèixer la tasca que desenvolupen, l’entitat organitzarà una jornada de portes obertes el pròxim 31 de maig al Centre Cívic Pla de Palau, entre les 10.30 i les 13 hores. Les persones interessades a formar part del voluntariat poden contactar amb l’associació a través del correu electrònic. Actualment, l’AVPC Girona compta amb una vintena de voluntaris i voluntàries i busca ampliar l’equip per donar resposta als nous reptes de la ciutat. L’associació necessita perfils diversos, des de persones amb coneixements tècnics o habilitats informàtiques fins a perfils enfocats a l’atenció psicosocial, la logística, la formació o el lideratge d’equips operatius.
Una tasca “imprescindible”
La regidora de Participació, d’Educació i d’Estadística i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila, ha destacat la importància de la feina que desenvolupen els voluntaris. “Actuen amb compromís, responsabilitat i esperit solidari”, ha remarcat, tot subratllant que fan una tasca “imprescindible” tant en emergències com en dispositius preventius i actes multitudinaris.
Per la seva banda, la presidenta de l’AVPC Girona, Montserrat Cases, ha remarcat que el voluntariat “no substitueix els cossos professionals d’emergències”, sinó que complementa la seva feina assumint tasques logístiques i d’atenció a la població perquè bombers, policies i serveis sanitaris es puguin centrar en la intervenció directa.
Entre les actuacions més destacades dels últims anys hi ha les visites porta a porta als veïns de l’Onyar durant el temporal Glòria del 2020, l’atenció a persones sense llar durant la pandèmia, el control del confinament arran de l’incendi d’un tren de mercaderies el juliol del 2024 o la preparació d’un centre d’acollida al Palau de Fires durant l’apagada elèctrica de l’abril del 2025. També participen habitualment en dispositius preventius de Fires de Sant Narcís, Temps de Flors o la Cavalcada de Reis.
Durant la jornada de portes obertes del 31 de maig, l’associació mostrarà material real utilitzat en emergències, com ara carpes de coordinació, kits d’acollida, llits, mantes i vehicles operatius. També s’hi podrà veure material audiovisual i gràfic de les actuacions desenvolupades durant l’última dècada. Els membres del voluntariat tenen accés a formació oficial de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en àmbits com la coordinació operativa, els primers auxilis, la recerca de persones desaparegudes o l’ús del desfibril·lador. A més, l’associació també ofereix formació interna sobre lideratge, comunicació no violenta, gestió de conflictes i psicologia d’emergències.
