Girona renaturalitza els patis de sis escoles de la ciutat
El projecte GiroNat incorpora zones verdes, ombres, jocs i nous espais de convivència als centres Santa Eugènia, Eiximenis, Migdia, Taialà, Pericot i Vila-roja
L’Ajuntament de Girona ha finalitzat les obres de redisseny dels patis de sis escoles de la ciutat amb l’objectiu de convertir-los en espais més verds, oberts i adaptats al canvi climàtic. L’actuació forma part del projecte de renaturalització urbana GiroNat i s’ha dut a terme als centres Santa Eugènia, Eiximenis, Migdia, Taialà, Pericot i Vila-roja.
La proposta busca introduir més natura als espais escolars i transformar els principals espais de lleure dels infants durant la jornada educativa. Entre les actuacions que s’han fet hi ha la creació de noves àrees d’estada i joc amb paviments de sauló i delimitacions de fusta, nous espais de vegetació amb arbrat i plantes arbustives, així com la instal·lació de sistemes de reg per degoteig. També s’hi han incorporat nous elements de mobiliari i jocs, com bancs o àgores.
A més, a les escoles Vila-roja i Pericot s’hi han construït pèrgoles de fusta per generar noves zones d’ombra. A Vila-roja se n’hi han instal·lat dues, mentre que al centre Pericot se n’ha col·locat una. Precisament aquest últim centre ha acollit aquest matí la visita institucional de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; del tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, i de la regidora d’Educació, Queralt Vila.
Adaptació al canvi climàtic
Salellas ha destacat que les actuacions permeten incorporar “verd i biodiversitat” als centres educatius i fer-los “més moderns i adaptats al canvi climàtic”. L’alcalde també ha assegurat que el consistori vol continuar impulsant aquesta línia de treball en els pròxims anys amb recursos municipals.
Per la seva banda, la regidora d’Educació, Queralt Vila, ha defensat que la renaturalització dels patis converteix les escoles en espais “més verds, saludables i pedagògics” i afavoreix “l’aprenentatge vivencial, el joc lliure i el desenvolupament emocional de l’alumnat”.
El regidor Sergi Font també ha remarcat que les intervencions van acompanyades d’una guia didàctica amb activitats vinculades a la descoberta de la natura per als diferents nivells educatius.
Un projecte amb fons europeus
Abans de l’inici de les obres, l’Ajuntament va fer un procés participatiu amb els centres implicats per definir el disseny final dels patis i adaptar-lo tant a les necessitats socials com a les de biodiversitat. El projecte GiroNat compta amb finançament dels fons europeus Next Generation a través de la Fundación Biodiversidad i es desenvolupa amb el suport de la Universitat de Girona i diverses entitats ambientalistes.
