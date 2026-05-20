L'Ajuntament de Girona demanarà una autorització judicial per desallotjar l'antiga fàbrica Simon
Fa unes setmanes es van comptar una trentena de persones que ocupaven de forma il·legal les naus que s'han de convertir en el nou institut Ermessenda
L'Ajuntament de Girona preveu demanar una autorització judicial per poder desallotjar l'antiga fàbrica Simon, ubicada al carrer Barcelona, en cas que les persones que hi pernocten de forma il·legal no hagin marxat per voluntat pròpia. Aquest dimecres ha acabat el termini que es donava després de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i, ara, la Policia Municipal haurà de comprovar si hi ha algú vivint en aquestes naus que s'han de convertir en el futur institut Comtessa Ermessenda.
El ple municipal del 20 d'abril va aprovar, després de desestimar les al·legacions presentades, donar vuit dies perquè els ocupants de les instal·lacions les abandonessin. El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha apuntat que "no es va poder notificar a tothom" i, per això, es va haver de publicar al BOE.
Serveis Socials fan visita periòdiques a l'antiga fàbrica Simon. L'últim cop es van comptar una trentena de persones, tot i que el "nombre ha anat variant", ha deixat clar Font. A part de la Policia Municipal, així, també acudiran els Serveis Socials per fer "un informe" per veure el perfil de persones que hi ha i si "tenen alguna situació de vulnerabilitat". El regidor també ha destacat que no s'ha "detectat cap família" que pernocta a les instal·lacions".
El procés
Font ha reiterat que, en cas de trobar ara algú i haver de demanar autorització judicial, el desallotjament no serà immediat. S'haurà d'esperar entre "un mes i un mes i mig" per rebre la resposta judicial. Tot apunta, així, que el procés no s'acabarà fins a finals de juny o principis de juliol. Així i tot, el regidor ha confirmat durant aquestes setmanes es continuaran fent "visites".
Un cop l'edifici estigui buit, es podrà fer "l'entrega" a la Generalitat perquè pugui "començar a redactar el projecte executiu i, en el més breu termini possible, ja puguin iniciar-se les obres". Font ha estat clar hi ha dit que, tot això, s'allargarà durant "dos anys". En tot cas, haurà de ser l'ens autonòmic que s'haurà d'encarregar de "les diferents accions per tal d'assegurar la seva continuïtat i la seva situació", com per exemple, tapiar l'immoble perquè no hi tornin a entrar de forma il·legal.
