Més de 700 experts debatran a Girona sobre les mancances de l’atenció en salut mental
El Congrés Nacional i Internacional de Psicologia Clínica es farà del 28 al 30 de maig al Palau de Congressos i presentarà un informe sobre la bretxa entre el discurs institucional i la realitat assistencial a Catalunya
Girona reunirà la setmana vinent més de 700 especialistes en psicologia clínica i salut mental en el marc del XXV Congrés Nacional i VI Internacional de Psicologia Clínica, que es farà del 28 al 30 de maig al Palau de Congressos. La trobada, organitzada per la Societat Espanyola de Psicologia Clínica (SEPC-ANPIR), posarà el focus en la necessitat de garantir una atenció comunitària especialitzada, digna i de qualitat dins del sistema públic.
Amb el lema A contracorrent. Atenció comunitària digna i de qualitat, el congrés abordarà la situació actual de l’atenció en salut mental al Sistema Nacional de Salut i els reptes del model assistencial comunitari. També es debatran qüestions vinculades a l’ètica i els drets en salut mental, la prevenció del suïcidi, els trastorns de la personalitat, la salut mental en infants i adolescents, la neuropsicologia i el paper de la psicologia clínica en l’atenció primària, hospitalària i d’urgències.
Un dels punts destacats de la trobada serà la presentació de l’informe La salut mental a Catalunya: entre el discurs institucional i la pràctica real, elaborat per la Societat Catalana de Psicologia Clínica, amfitriona i coorganitzadora del congrés. El document analitza la distància entre els objectius que proclamen les institucions i el funcionament real dels dispositius assistencials, una bretxa que, segons l’entitat, està deteriorant l’atenció clínica.
L’informe parteix de l’experiència de professionals especialistes en psicologia clínica que treballen a la xarxa pública i vol descriure com funciona a la pràctica el sistema de salut mental a Catalunya. També planteja propostes de millora i defensa el reforç de l’atenció comunitària com a eina per garantir una resposta més adequada als pacients.
Durant el congrés també tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la SEPC-ANPIR, de la qual ha de sortir escollida la nova junta directiva de l’entitat. La trobada es tancarà amb el lliurament dels premis de recerca en psicologia clínica, entre els quals el guardó per a joves investigadors i el premi al millor article sobre psicologia clínica en el Sistema Nacional de Salut.
