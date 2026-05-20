Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim masclista Figueresvídeo crim masclista Figueresmultireincidents Gironacàsting Enredados GironaJonathan Andiccoloms morts GironaGirona FC
instagramlinkedin

El regidor d'Acció Climàtica de Girona reclama al Congrés que la xarxa elèctrica sigui de titularitat pública

La iniciativa, registrada pels grups d'esquerres al Congrés, proposa concessions transparents i més capacitat de decisió per a governs autonòmics i municipals

Sergi Cot aquest dimecres al Congrés dels Diputats.

Sergi Cot aquest dimecres al Congrés dels Diputats. / DdG

Josep Coll

Josep Coll

Girona

El regidor d’Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot, ha participat aquest dimarts al Congrés dels Diputats en l’acte de registre d’una Proposició No de Llei impulsada per l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (Amep) per reclamar la titularitat pública de la xarxa de distribució elèctrica. Cot, que també és vocal de l’executiva de l’Amep, ha defensat que aquesta infraestructura és clau per al futur energètic. “La xarxa elèctrica de distribució és essencial para la vida quotidiana, l'economia i la transició energètica”, ha afirmat. El regidor també ha advertit que actualment la xarxa està en mans “d'operadores privades que funcionen amb un règim de monopoli natural, amb limitat control publico i possibles conflictes d'interès”.

La iniciativa ha estat registrada pels grups parlamentaris de Sumar, ERC, Bildu, BNG, Més-Compromís i Podemos, amb el suport de la Fundació Renovables, i es preveu que pugui debatre’s durant el mes de juny. La proposta planteja que la xarxa passi a ser de titularitat pública i que la gestió es faci mitjançant concessions transparents, amb més capacitat de decisió per a comunitats autònomes i municipis.

Notícies relacionades

Segons l’Amep, el model actual genera problemes com la manca de capacitat per connectar nous projectes de generació, retards en la transició energètica, dificultats per a noves inversions industrials i poc control institucional sobre una infraestructura crítica. L’entitat compta actualment amb 119 municipis, dues diputacions, un consell comarcal i dues entitats associades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
  2. «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
  3. Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
  4. El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
  5. El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima
  6. Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
  7. Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva
  8. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària

El regidor d'Acció Climàtica de Girona reclama al Congrés que la xarxa elèctrica sigui de titularitat pública

El regidor d'Acció Climàtica de Girona reclama al Congrés que la xarxa elèctrica sigui de titularitat pública

Courtois serà el líder del vestidor amb Mourinho

Courtois serà el líder del vestidor amb Mourinho

Pablo Motos s'enfronta a Marcos Llorente per l'ús de la crema solar: "No estem d'acord"

Pablo Motos s'enfronta a Marcos Llorente per l'ús de la crema solar: "No estem d'acord"

Victoria Luengo: "Quan es parla d'una dona forta, jo penso en una dona normal"

Victoria Luengo: "Quan es parla d'una dona forta, jo penso en una dona normal"

Tres ferits per fum en l’incendi d’una fregidora d’aire en un pis de Blanes

Tres ferits per fum en l’incendi d’una fregidora d’aire en un pis de Blanes

Joan Miquel Oliver encetarà el nou recorregut del Festival Ítaca pels pobles empordanesos

Joan Miquel Oliver encetarà el nou recorregut del Festival Ítaca pels pobles empordanesos

'Ballon story', la mostra interactiva i efímer amb més de 600.000 globus

'Ballon story', la mostra interactiva i efímer amb més de 600.000 globus

La Diputació portarà fibra òptica a tretze municipis rurals gironins

La Diputació portarà fibra òptica a tretze municipis rurals gironins
Tracking Pixel Contents