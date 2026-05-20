El regidor d'Acció Climàtica de Girona reclama al Congrés que la xarxa elèctrica sigui de titularitat pública
La iniciativa, registrada pels grups d'esquerres al Congrés, proposa concessions transparents i més capacitat de decisió per a governs autonòmics i municipals
El regidor d’Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot, ha participat aquest dimarts al Congrés dels Diputats en l’acte de registre d’una Proposició No de Llei impulsada per l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (Amep) per reclamar la titularitat pública de la xarxa de distribució elèctrica. Cot, que també és vocal de l’executiva de l’Amep, ha defensat que aquesta infraestructura és clau per al futur energètic. “La xarxa elèctrica de distribució és essencial para la vida quotidiana, l'economia i la transició energètica”, ha afirmat. El regidor també ha advertit que actualment la xarxa està en mans “d'operadores privades que funcionen amb un règim de monopoli natural, amb limitat control publico i possibles conflictes d'interès”.
La iniciativa ha estat registrada pels grups parlamentaris de Sumar, ERC, Bildu, BNG, Més-Compromís i Podemos, amb el suport de la Fundació Renovables, i es preveu que pugui debatre’s durant el mes de juny. La proposta planteja que la xarxa passi a ser de titularitat pública i que la gestió es faci mitjançant concessions transparents, amb més capacitat de decisió per a comunitats autònomes i municipis.
Segons l’Amep, el model actual genera problemes com la manca de capacitat per connectar nous projectes de generació, retards en la transició energètica, dificultats per a noves inversions industrials i poc control institucional sobre una infraestructura crítica. L’entitat compta actualment amb 119 municipis, dues diputacions, un consell comarcal i dues entitats associades.
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
- Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària