Cassà prepara el seu primer Pla Local d’Habitatge
L’Ajuntament obre una enquesta ciutadana per recollir necessitats i propostes abans de definir les polítiques del període 2027-2032
Cassà de la Selva treballa en l’elaboració del seu primer Pla Local d’Habitatge, un document que ha de servir per analitzar la situació actual del municipi i planificar les polítiques públiques en aquesta matèria durant els pròxims anys. El pla tindrà vigència entre el 2027 i el 2032 i vol convertir-se en un full de ruta per ordenar les actuacions municipals vinculades a l’accés a l’habitatge.
El document abordarà alguns dels principals reptes que afecten actualment el mercat residencial, com l’increment dels preus, les dificultats d’emancipació del jovent, la necessitat d’habitatge assequible i la rehabilitació del parc existent. També preveu treballar la mobilització i gestió dels habitatges disponibles i incorporar mesures específiques per als col·lectius amb més dificultats d’accés, com les persones joves o en situació de vulnerabilitat.
Una primera diagnosi
El procés d’elaboració del Pla Local d’Habitatge es desenvolupa en diferents fases. L’Ajuntament ja ha dut a terme una primera diagnosi sobre la situació del municipi i ara ha obert la fase participativa, amb l’objectiu de recollir aportacions de la ciutadania i dels agents locals. Posteriorment, es definiran les línies estratègiques i les actuacions que s’hauran d’impulsar durant els anys de vigència del pla.
En aquest marc, el consistori ha habilitat una enquesta ciutadana perquè els veïns i veïnes puguin exposar les seves necessitats, dificultats i propostes relacionades amb l’habitatge. El formulari es pot respondre des d’aquest dijous i fins al 14 de juny. Segons l’Ajuntament, la participació ciutadana ha de ser una peça clau perquè el document final respongui a la realitat del municipi.
El regidor d’Habitatge de Cassà de la Selva, Eduard Fusté, defensa que el pla és una eina necessària en el context actual. «Fins ara el municipi no disposava d’un Pla Local d’Habitatge i considerem que, en el context actual del mercat immobiliari i dels nous reptes socials vinculats a l’accés a l’habitatge, és imprescindible comptar amb aquesta eina», afirma.
Fusté també assenyala que el document permetrà disposar d’una diagnosi detallada i orientar millor les polítiques municipals. «Aquest Pla ens permetrà disposar d’una diagnosi rigorosa de la situació al municipi i definir una planificació estratègica que ens ajudi a impulsar polítiques públiques per garantir un accés més just i assequible a l’habitatge», conclou.
