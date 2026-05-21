Cinc alumnes d’Emergències Sanitàries auxilien un ciclista ferit en un accident de trànsit a Salt
L’Ajuntament de Salt i la Policia Local reconeixen l’actuació dels estudiants del Narcís Xifra, que van immobilitzar la víctima fins a l’arribada del SEM
Cinc alumnes del cicle formatiu d’Emergències Sanitàries de l’institut Narcís Xifra de Girona han estat felicitats per l’Ajuntament de Salt i la Policia Local per la seva actuació en un accident de trànsit amb un ciclista ferit.
Els fets van passar el dimarts -19 de maig-, cap a un quart de cinc de la tarda, quan es va rebre l’avís d’un accident de trànsit al passeig dels Països Catalans de Salt. Segons la informació facilitada, el ciclista hauria patit una caiguda després d’intentar evitar un vianant que travessava amb prioritat de pas. La bicicleta, segonsfonts municipals, no es trobava en gaire bon estat i els frens no haurien funcionat correctament, fet que hauria contribuït a l’accident.
Els cinc joves -Abraham, Salvador, Andreu, Sebastià i Albert- es trobaven a la zona i van reaccionar de manera immediata. Els estudiants van posar en pràctica els coneixements adquirits al cicle d’Emergències Sanitàries: van fer els primers auxilis al ciclista i el van immobilitzar fins a l’arribada dels serveis d’emergència i del SEM.
La víctima va ser traslladada a l’hospital Josep Trueta de Girona. No ha transcendit el seu estat de salut.
Des de l’Ajuntament de Salt i la Policia Local s’ha volgut reconèixer la “serenor, preparació i vocació de servei públic” dels alumnes, així com la seva capacitat de resposta davant d’una situació d’emergència. El consistori també ha fet extensiva la felicitació a través de les xarxes socials a l’institut Narcís Xifra, destacant la importància de la formació que reben aquests futurs professionals de les emergències.
