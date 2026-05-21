Detenen tres homes per intentar robar dins d’un cotxe a Girona

Agents de paisà de la Policia Municipal van intervenir quan un dels sospitosos trencava el vidre d’un vehicle al barri de Sant Narcís

Imatge d'arxiu d'agents de la policia municipal de Girona / Aniol Resclosa

Tony Di Marino

Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut tres homes acusats d’intentar robar dins d’un cotxe al barri de Sant Narcís. Els fets van passar dilluns a la nit al carrer d’Alacant, quan dos agents de paisà van veure com un dels sospitosos trencava el vidre d’un vehicle estacionat.

Els policies feien patrullatge preventiu amb un cotxe sense logotip per la carretera de Santa Coloma quan van detectar una persona coneguda pel cos policial al costat d’un turisme. En observar-ne els moviments, van veure com trencava un dels vidres del vehicle, moment en què van intervenir. A la mateixa zona, els agents també van localitzar dos homes més que, segons la Policia Municipal, tenien una actitud vigilant i controlaven l’entorn. La policia sospita que feien tasques de suport per facilitar el robatori i avisar en cas de presència policial.

La intervenció va acabar amb la detenció dels tres implicats. Els arrestats són tres homes, un de 46 anys i dos de 25, tots amb antecedents policials.

