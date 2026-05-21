Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim masclista Figueresvídeo crim masclista Figueresmultireincidents Gironacàsting Enredados GironaJonathan Andiccoloms morts GironaGirona FC
instagramlinkedin

PORTES OBERTES

Els atractius del Camí de Sant Jaume gironí

Girona Hotel d'Entitats col·loqui dels Amics del Camí de Sant Jaume a Girona

Girona Hotel d'Entitats col·loqui dels Amics del Camí de Sant Jaume a Girona / Marc Martí / DDG

Jaume Oller Figueras

President de l’associació Amics del Camí de Sant Jaume de Girona

El passat dimecres 20 de maig vam fer una trobada que vam titular “De pelegrí a pelegrí” a la Sala d’Actes de l’Hotel d’Entitats de Girona – CCC Girona La Rutlla, l’edifici on us continuem atenent els dimarts i divendres, de 7 a 9 del vespre. L’objectiu era mantenir una conversa distesa entre persones que hem fet el Camí de Sant Jaume fins a Santiago, seguint diferents rutes, i altres que s’estan preparant per fer-lo algun dia. Ha estat una trobada gratificant perquè hem compartit experiències i propostes.

En el decurs del col·loqui es va evidenciar la necessitat de preparar-se mentalment – per què volem fer o hem fet el Camí? Per motius espirituals? Pel fet de caminar? Per trobar-se amb altres persones? Per què està de moda fer-lo? ... I sobretot, de preparar-se físicament. És per això que amb aquest article us volem convidar a preparar-vos fent el Camí de Sant Jaume que passa per comarques gironines, descobrint o redescobrint espais i monuments singulars. A tall de recordatori n’esmentarem alguns del tram Coll de Panissars – Girona ciutat.

Si voleu iniciar-lo al Coll de Panissars, allà mateix teniu l’oportunitat de fer un tast d’història. Tot i que només en queden les pedres, cal recordar que el priorat de Santa Maria de Panissars va ser un centre d’acollida de pelegrins procedents d’Europa.

En el camí direcció Figueres val la pena aturar-se, entre d’altres llocs, a l’església parroquial de l’Estrada, Agullana; per veure el símbol dels pelegrins, la petxina, sobre la llinda de la porta; al Monestir – Santuari de la Mare del Déu del Roure a Pont de Molins, Peralada, .....

Si el voleu iniciar a Sant Pere de Roda, on començaven el camí els pelegrins que arribaven des del port de Banyuls al Port de la Selva i s’enfilaven fins al monestir romànic, el primer que recomanem en arribar-hi és gaudir de la vista sobre el mar i la costa, i tot l’entorn, d’un elevat interès paisatgístic. El monestir de Sant Pere de Roda (S. X-XI) té un valor afegit pels pelegrins: el Papa Urbà II li va concedir el dret del jubileu i per aquesta raó, a l’Edat Mitjana va esdevenir un punt important de peregrinació.

L’un i l’altre d’aquests itineraris conflueixen a Vilabertran, a la plana empordanesa. Allà trobem un altre magnífic exemplar de l’art romànic, la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, un monestir del segle XI. Vilabertran ofereix al pelegrí la possibilitat de segellar la seva credencial.

Des de Vilabertran fins a Girona, hi ha molts punts on val la pena aturar-se: Figueres, Borrassà, Pontós, ... i en arribar a Bàscara, el camí es bifurca en dos que tornen a coincidir a Medinyà. En un cas passem per Orriols, Viladasens i Cervià de Ter, i en l’altre pel municipi de Vilademuls i tots els seus petits poblets. De Medinyà a Girona, trobem Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter, aquest darrer topònim ens recorda el poble de Sarria, a la província de Lugo, un punt important dins el Camí francès de Sant Jaume.

Els cursos fluvials que travessarem cadascun d’ells mostra el seu encant: el Llobregat, el Ricardell, la Muga, el Manol, el Fluvià, el Terri i el Ter.

Notícies relacionades

Recordeu que podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu: aacsgirona@hotmail.com i consultar la nostra web.

TEMES

Tracking Pixel Contents