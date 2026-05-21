Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
L'home la va retenir i li va fer tocaments i posteriorment, va fugir
Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió sexual a Fornells de la Selva a una noia mentre corria per un camí del municipi. Els fets van passar divendres passat, 15 de maig, cap a les sis de la tarda, en una zona propera al cementiri del municipi.
L'home va abordar la víctima per darrere mentre feia esport, la va agafar i va forcejar amb ella fins a retenir-la contra la seva voluntat. Durant l’agressió, li hauria fet tocaments.
La dona va aconseguir desfer-se de l’agressor i va començar a cridar, fet que va provocar que l’home fugís. La víctima va alertar el 112, i fins al lloc s’hi van desplaçar els Mossos d’Esquadra, van fer recerca per la zona però no van poder localitzar el presumpte agressor. L’home va fugir amb una furgoneta.
El cas està en mans de la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra a Girona. La víctima va presentar denúncia a la comissaria de Salt el mateix dia dels fets. Els investigadors ja li han pres declaració, han buscat indicis a la zona i revisen la possible existència de càmeres de seguretat que puguin ajudar a identificar o situar el presumpte agressor. De moment, no hi ha cap detingut.
Els Mossos han confirmat el cas i asseguren que no consten altres fets similars a la zona.
