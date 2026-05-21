Girona felicita Mercè Canals pel seu 105è aniversari
L’alcalde Lluc Salellas i la regidora Gemma Martínez visiten la veïna, que actualment viu a la Residència Adorea
L’Ajuntament de Girona ha felicitat aquest dijous Mercè Canals i Reixach amb motiu del seu 105è aniversari. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez, l’han visitat aquest migdia a la Residència Adorea Girona, on viu actualment, per traslladar-li la felicitació en nom del consistori i de la ciutat.
Durant la visita, Salellas ha destacat la vitalitat de Canals i li ha desitjat que pugui continuar vivint amb qualitat i envoltada de les persones properes. «Agraeixo que siguis una persona tan viva, activa i alegre, és un orgull per la ciutat. Per molts anys, per molts més, que els puguis viure amb qualitat i a prop dels amics i amigues, en un barri proper i accessible per a tots vosaltres», ha afirmat l’alcalde.
Després dels parlaments, l’alcalde i la regidora li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació signada pel mateix Salellas.
L’any 1921
Mercè Canals i Reixach va néixer a Llorà l’any 1921. Després de viure uns anys a Sant Gregori, es va traslladar al barri de Sant Narcís de Girona, on va residir fins als cent anys, quan va entrar a la residència. Canals manté una vida activa i, segons l’Ajuntament, encara és autònoma per a les tasques diàries. També surt cada dia a comprar i a passejar pel barri.
