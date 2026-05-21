Girona es manté al Top 10 català en administració digital
L’Ajuntament torna a ser reconegut pel Consorci de l’Administració Oberta entre els municipis de més de 50.000 habitants més avançats en serveis digitals
L’Ajuntament de Girona ha tornat a ser reconegut entre els municipis catalans més avançats en administració digital. El consistori ha estat distingit en l’onzena edició dels Reconeixements Administració Oberta, uns guardons que valoren la transformació digital i el govern obert de les administracions públiques en la seva relació amb la ciutadania.
Girona s’ha situat un any més dins del Top 10 dels municipis de més de 50.000 habitants, segons ha informat l’Ajuntament. El reconeixement avalua el grau d’implantació dels serveis digitals, la transparència i la maduresa digital de les administracions locals catalanes. En aquesta categoria també hi apareixen ciutats com Reus, Mataró, Terrassa o Lleida.Els guardons s’atorguen a partir de l’Índex de Maduresa Digital, una metodologia del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya que mesura l’evolució dels ajuntaments i consells comarcals en l’àmbit de l’administració electrònica. L’objectiu és reconèixer aquelles administracions que han fet més passos per facilitar tràmits, millorar l’accés als serveis públics i reforçar la transparència.
La regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics, M. Àngels Planas, ha destacat que el reconeixement «posa en valor una feina constant i rigorosa de tot l’Ajuntament per avançar cap a una administració més àgil, més moderna i més propera a la ciutadania». Planas ha remarcat que la transformació digital «no és només incorporar tecnologia», sinó també millorar el servei que es presta a la ciutadania «amb més transparència, més eficiència i més qualitat».
«Un estímul per continuar impulsant millores»
Segons la regidora, mantenir-se entre els municipis capdavanters de Catalunya és «un estímul per continuar impulsant millores» i per seguir treballant de manera transversal entre els diferents serveis municipals. Planas també ha subratllat que el resultat és fruit de l’esforç conjunt de diversos equips del consistori.
L’Ajuntament recorda que Girona acumula una trajectòria consolidada en aquests guardons i que fa més d’una dècada que es manté entre les administracions més destacades del país en digitalització i govern obert. El consistori ha encapçalat el rànquing dels municipis de més de 50.000 habitants en diverses ocasions i ha estat reconegut reiteradament per la seva aposta per la innovació tecnològica i la millora dels processos administratius.
El consistori atribueix aquests resultats al treball transversal dels serveis municipals i, especialment, a la tasca del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, en col·laboració amb el Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, en la millora contínua dels processos interns de l’Ajuntament.
