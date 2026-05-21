Un home resulta ferit en caure pel celobert d'un bloc de pisos a Salt
Els Mossos investiguen els fets i treballen amb la hipòtesi que es tracta d’un succés accidental
Un home va resultar ferit aquest dimecres a la nit després de precipitar-se pel celobert d’un bloc de pisos a Salt.
Els fets van passar cap a dos quarts d’onze de la nit en un immoble de sis plantes situat al carrer Major de Salt. Arran de l’avís, es van mobilitzar diversos efectius d’emergències, entre els quals hi havia els Mossos d’Esquadra amb diverses patrulles, la Policia Local de Salt amb dues paturlles, dues dotacions dels Bombers i tres unitats el SEM.
L’home ferit, d’uns 30 anys, es va precipitar fins al fons del celobert i va patir, com a mínim, una possible fractura a la cama, al canell, a l'esquena i una ferida oberta. Els serveis sanitaris el van atendre al mateix lloc dels fets i, posteriorment, el van evacuar a l’hospital Josep Trueta de Girona.
El ferit continua ingressat en estat greu al centre sanitari, tot i que la seva vida no corre perill. Segons fonts hospitalàries, es troba estable i evoluciona favorablement.
Investigació oberta
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la caiguda. D’entrada, la policia descarta que hi hagi indicis de criminalitat, és a dir, que una altra persona l’hagués fet caure de manera intencionada.
De moment, el cas s’investiga com un fet accidental, tot i que les indagacions continuen obertes. Segons confirmen fonts pròximes al cas, no hi hauria testimonis directes dels fets i, per aquest motiu, la declaració del ferit serà clau a l’hora de determinar-ne les causes. Els veïns del bloc tampoc coneixien l'home precipitat i l'home, tampoc portava documentació en el moment dels fets.
