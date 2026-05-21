Junts demana al Govern millores als centres educatius de Cassà
El partit reclama climatitzar les aules de l’institut, substituir els barracons i ampliar el menjador de l’escola Aldric
Junts per Catalunya ha registrat una proposta de resolució al Parlament per instar el Govern a impulsar un pla de millora dels equipaments educatius de Cassà de la Selva. La iniciativa, presentada per la diputada Maria Àngels Planas, demana agilitzar les inversions pendents per posar al dia l’institut i l’escola Aldric.
La proposta se centra especialment en les mancances d’espai i de confort climàtic dels centres educatius del municipi. Segons Planas, els equipaments de Cassà presenten «mancances estructurals i d’espai» que requereixen actuacions per part del Departament d’Educació per garantir unes condicions adequades d’aprenentatge. Una de les principals demandes fa referència a l’IES Cassà. L’alcalde del municipi, Robert Mundet, defensa que cal millorar els tancaments dels edificis perquè l’alumnat disposi de millors condicions dins les aules i instal·lar sistemes de climatització per garantir el confort tèrmic durant els mesos de més calor.
De manera prioritària
Mundet també considera prioritari accelerar la construcció de noves aules definitives a l’institut per substituir els barracons actuals. La proposta de Junts reclama que aquestes actuacions s’executin de manera prioritària i que s’incorporin a les properes inversions educatives previstes al territori. El text registrat al Parlament també demana ampliar el menjador de l’escola Aldric. L’objectiu, segons Junts, és garantir que tots els alumnes disposin d’un espai adequat per dinar sense necessitat d’utilitzar el gimnàs del centre.
La proposta insta el Govern a elaborar aquest pla de millora en coordinació amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva i la comunitat educativa. També reclama que l’executiu informi el Parlament, en un termini de sis mesos, de les actuacions previstes i del calendari d’execució corresponent.
