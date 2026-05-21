Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim masclista FigueresEspai Gironèspobresa Gironaagressió sexual FornellsMarc PuigtióGirona - ElxSagrada Família
instagramlinkedin

Junts demana al Govern millores als centres educatius de Cassà

El partit reclama climatitzar les aules de l’institut, substituir els barracons i ampliar el menjador de l’escola Aldric

Robert Mundet i Maria Àngels Planas davant d’un dels centres educatius de Cassà de la Selva.

Robert Mundet i Maria Àngels Planas davant d’un dels centres educatius de Cassà de la Selva. / DdG

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Cassà de la Selva

Junts per Catalunya ha registrat una proposta de resolució al Parlament per instar el Govern a impulsar un pla de millora dels equipaments educatius de Cassà de la Selva. La iniciativa, presentada per la diputada Maria Àngels Planas, demana agilitzar les inversions pendents per posar al dia l’institut i l’escola Aldric.

La proposta se centra especialment en les mancances d’espai i de confort climàtic dels centres educatius del municipi. Segons Planas, els equipaments de Cassà presenten «mancances estructurals i d’espai» que requereixen actuacions per part del Departament d’Educació per garantir unes condicions adequades d’aprenentatge. Una de les principals demandes fa referència a l’IES Cassà. L’alcalde del municipi, Robert Mundet, defensa que cal millorar els tancaments dels edificis perquè l’alumnat disposi de millors condicions dins les aules i instal·lar sistemes de climatització per garantir el confort tèrmic durant els mesos de més calor.

De manera prioritària

Mundet també considera prioritari accelerar la construcció de noves aules definitives a l’institut per substituir els barracons actuals. La proposta de Junts reclama que aquestes actuacions s’executin de manera prioritària i que s’incorporin a les properes inversions educatives previstes al territori. El text registrat al Parlament també demana ampliar el menjador de l’escola Aldric. L’objectiu, segons Junts, és garantir que tots els alumnes disposin d’un espai adequat per dinar sense necessitat d’utilitzar el gimnàs del centre.

Notícies relacionades

La proposta insta el Govern a elaborar aquest pla de millora en coordinació amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva i la comunitat educativa. També reclama que l’executiu informi el Parlament, en un termini de sis mesos, de les actuacions previstes i del calendari d’execució corresponent.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
  2. Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
  3. «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
  4. El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
  5. El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
  6. El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
  7. Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
  8. Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal

Junts demana al Govern millores als centres educatius de Cassà

Junts demana al Govern millores als centres educatius de Cassà

Tècnics sanitaris tornaran a mobilitzar-se per exigir la reclassificació professional

Tècnics sanitaris tornaran a mobilitzar-se per exigir la reclassificació professional

Vídeo | Olot sancionarà 26 comerços que no compleixen la normativa del català

Una nova plataforma digital permet coordinar la distribució urbana de mercaderies a tots els municipis de Catalunya

Una nova plataforma digital permet coordinar la distribució urbana de mercaderies a tots els municipis de Catalunya

Oferta rècord de 540 places a Catalunya per a secretaris i interventors municipals

Oferta rècord de 540 places a Catalunya per a secretaris i interventors municipals

Qui és Inés García, la nova xicota de Lamine Yamal? "Influencer" amb milers de seguidors a xarxes socials

Qui és Inés García, la nova xicota de Lamine Yamal? "Influencer" amb milers de seguidors a xarxes socials

Girona felicita Mercè Canals pel seu 105è aniversari

Girona felicita Mercè Canals pel seu 105è aniversari

Girona es manté al Top 10 català en administració digital

Girona es manté al Top 10 català en administració digital
Tracking Pixel Contents