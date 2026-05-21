L’executiva dimitida d’ERC Girona considera que Puigtió els dona la raó en incorporar les sigles del partit a la campanya
L'anterior direcció celebra que la candidatura posi finalment la marca republicana al centre, tot i que manté reserves sobre l'estratègia de combinar-la amb altres sigles
L’executiva anterior dimitida d’ERC Girona ha reaccionat a la incorporació de les sigles del partit en la precampanya de Marc Puigtió per a les eleccions municipals del 2027. En un comunicat, considera que el candidat acaba donant-los la raó en el debat intern sobre el paper que ha de tenir la marca republicana a la ciutat. Tot això, després que després de la “incorporació de 22 nous militants de dubtosa procedència” i això acabés amb Puigtió sent escollit en les primàries i renovant l'executiva local.
L’executiva dimitida assegura que, “després de tot l’enrenou viscut les darreres setmanes a les files d’ERC Girona”, Puigtió ha acabat “donant la raó” a l’executiva dimitida incorporant les sigles d’ERC a la seva campanya. La reacció arriba després que Diari de Girona publiqués que l’alcaldable ja ha començat a combinar les sigles d’Esquerra amb Moviment Gironí en accions de porta a porta als barris i en publicacions a les xarxes socials.
L’antiga executiva interpreta aquest canvi com un possible “reconeixement del valor polític, històric i ideològic que representen les sigles d’ERC”, tot i que també apunta que podria respondre a “una decisió impulsada des de la direcció nacional del partit”. De fet, l'any passat la secretària general dels repulicans, Elisenda Alamany, va assegurar que “ERC, com sempre, es presentarà amb la seva marca a les principals ciutats del país”. En qualsevol cas, afirma que celebra que “finalment s’hagi optat per posar ERC al centre de la candidatura”.
“Únicament sota les sigles d’ERC”
Tot i això, els dimissionaris mantenen les seves reserves sobre l’estratègia de Puigtió i qüestionen que la candidatura continuï aixoplugant-se sota altres marques. “Hauria estat molt més coherent presentar-se únicament sota les sigles d’ERC”, sostenen, i afegeixen que la militància desconeix “tant la ideologia com els dirigents” d’aquestes altres denominacions.
La decisió definitiva sobre com es presentarà la candidatura republicana a Girona continua pendent. El debat intern oscil·la entre mantenir Moviment Gironí com a marca principal, combinar-la amb ERC o recuperar el pes central de les sigles republicanes. Les darreres accions de Puigtió, però, ja mostren una presència explícita de les dues marques. El president de l'executiva local actual, Salva Romero, va explicar a una entrevista fa unes setmanes a aquest mitjà que seria la militància la que “decidirà com es presentarà ERC” en les municipals del pròxim any.
En el comunicat, l’executiva dimitida també reclama a la nova direcció local que “recuperi el tarannà republicà” de l’organització, “restableixi els canals de comunicació interna que recentment van ser censurats” i torni a fomentar “el debat, la pluralitat i la participació de tota la militància”. També considera “imprescindible” que la nova executiva mantingui “relació i escolta activa amb la totalitat de la militància, i no únicament amb una part d’aquesta”. Malgrat les discrepàncies, l’anterior executiva assegura que espera que la situació “es pugui reconduir” i que ERC “en surti reforçada”, mantenint-se “fidel als seus valors republicans, democràtics i de servei al país”.
