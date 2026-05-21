L'Agrupament Escolta Sant Narcís de Girona celebra 75 anys amb una festa al parc de la Devesa
La jornada commemorativa inclourà tallers, danses tradicionals, la lectura d'un manifest i actuacions musicals obertes a la ciutadania
L'antic camp de futbol Fèlix Ferro, al parc de la Devesa, serà aquest dissabte el testimoni de la celebració dels 75 anys de l'Agrupament Escolta i Guia Sant Narcís de Girona. Les activitats començaran a primera hora de la tarda i s'allargaran fins a la nit. En una primera tongada, es faran activitats com bèlit, tallers o danses tradicionals. Més tard, es farà l'acte de cerimònia amb la lecutra del manifest i, ja a la nit, hi haurà tres actuacions musicals: Esparrakats, Showcase Boom Boom Fighters, Hanfris. Durant tota la celebració hi haurà una barra activa i, a partir de les vuit del vespre se servirà sopar.
El cau de Sant Narcís es va fundar el 1951 i va ser el primer agrupament escolta de Girona (ara hi ha tres agrupaments a la ciutat). Amb motiu del 75è aniversari, així, l'entitat organitza diferents activitats obertes. Per exemple, durant Temps de Flors van preparar un projecte al pati del Bisbat, a la Casa Carles.
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal