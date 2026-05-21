L'Agrupament Escolta Sant Narcís de Girona celebra 75 anys amb una festa al parc de la Devesa

La jornada commemorativa inclourà tallers, danses tradicionals, la lectura d'un manifest i actuacions musicals obertes a la ciutadania

Una activitat de l'agrupament escolta, en una imatge d'arxiu. / AEiG Sant Narcís

Josep Coll

Girona

L'antic camp de futbol Fèlix Ferro, al parc de la Devesa, serà aquest dissabte el testimoni de la celebració dels 75 anys de l'Agrupament Escolta i Guia Sant Narcís de Girona. Les activitats començaran a primera hora de la tarda i s'allargaran fins a la nit. En una primera tongada, es faran activitats com bèlit, tallers o danses tradicionals. Més tard, es farà l'acte de cerimònia amb la lecutra del manifest i, ja a la nit, hi haurà tres actuacions musicals: Esparrakats, Showcase Boom Boom Fighters, Hanfris. Durant tota la celebració hi haurà una barra activa i, a partir de les vuit del vespre se servirà sopar.

El cau de Sant Narcís es va fundar el 1951 i va ser el primer agrupament escolta de Girona (ara hi ha tres agrupaments a la ciutat). Amb motiu del 75è aniversari, així, l'entitat organitza diferents activitats obertes. Per exemple, durant Temps de Flors van preparar un projecte al pati del Bisbat, a la Casa Carles.

