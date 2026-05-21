L'Ajuntament de Girona commemora el 30è aniversari del projecte literari En Bufalletres

Des de fa trenta anys, En Bufalletres convida milers d'infants gironins a llegir, imaginar i escriure les seves pròpies històries a través d'un recurs pedagògic viu

Una imatge d’una de les sessions del recurs educatiu / Ajuntament de Girona

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona celebrarà aquest dissabte el 30è aniversari d’En Bufalletres, un projecte educatiu i literari que, al llarg de tres dècades, ha convidat milers d’infants de la ciutat a llegir, imaginar i escriure històries pròpies. La commemoració es farà el 23 de maig, a les 12 del migdia, al passeig de la Devesa, coincidint amb el festival Ludivers, amb un acte festiu que inclourà contes, cançons i jocs de lletres. L’homenatge també vol reconèixer el personatge, els seus creadors i el paper que ha tingut en la promoció de la lectura i la creativitat entre l’alumnat gironí.

El llibre En Bufalletres va ser editat per l’Ajuntament ara fa trenta anys, escrit per Dolors Garcia i Cornellà i il·lustrat per Quim Bou. El conte parteix d’una idea senzilla i poderosa: de cop desapareixen totes les lletres del món —dels llibres, dels carrers, de les botigues o de les cartes— i només gràcies a un personatge anomenat Bufalletres es poden recuperar i tornar a repartir arreu. A partir d’aquesta història, es va crear un recurs pedagògic que encara avui continua viu a les escoles de Girona.

El projecte s’estructura en dues sessions. A la primera, que es fa a la biblioteca, el rondallaire Cesc Serrat explica la història d’En Bufalletres i altres contes, anima els infants a imaginar i dibuixar el personatge i els mostra una capsa museu vinculada a una de les narracions. A la segona sessió, ja a l’escola, els alumnes comparteixen les seves pròpies lectures i expliquen els contes treballats a partir de la seva capsa, convertida en un petit teatret per narrar-los als companys. Cada curs hi participen entre 10 i 12 escoles de la ciutat.

Segons l’Ajuntament, més de 18.000 infants han pres part en aquesta proposta al llarg dels anys. El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, destaca que “En Bufalletres és un exemple de com la cultura i l’educació poden anar de la mà per fomentar la creativitat i l’hàbit lector entre els infants de la ciutat” i afegeix que el consistori continuarà apostant per “projectes educatius i culturals arrelats a Girona i amb impacte en les noves generacions”.

