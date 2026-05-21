El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
Una coneguda web col·laborativa assenyala diversos punts de Girona, Salt i la Costa Brava com a llocs habituals de trobades discretes, especialment durant la nit
Les trobades íntimes en espais públics continuen sent una realitat poc visible, però present, a moltes ciutats catalanes. Girona i les seves comarques no en són cap excepció. Diverses pàgines web especialitzades i fòrums d’internet mantenen actius mapes anònims on els usuaris comparteixen indrets apartats que, segons expliquen, s’utilitzen habitualment per practicar sexe a l’aire lliure o per fer-hi trobades discretes.
Un dels portals més coneguts és Mispicaderos.com, una plataforma comunitària on els mateixos internautes geolocalitzen espais i hi deixen comentaris sobre accessos, horaris o grau de discreció. A les comarques gironines, alguns punts apareixen de manera recurrent.
Zones amagades a Girona i Salt
Entre els espais més mencionats hi ha diversos entorns naturals de Girona ciutat. Un dels més comentats és la zona boscosa situada darrere les instal·lacions del GEiEG, prop del riu Ter. Segons els comentaris publicats a internet, es tracta d’un espai amb poca il·luminació i força tranquil·litat durant la nit.
També apareixen en aquest mapa alguns aparcaments de Domeny i camins propers al riu Onyar, especialment aquells menys transitats. En molts casos, els usuaris destaquen la facilitat per accedir-hi en cotxe i la discreció de determinats trams.
A Salt, les hortes continuen sent un dels punts més coneguts des de fa anys. La combinació de camins rurals, vegetació i poca afluència en certes franges horàries ha convertit la zona en un espai habitual de “cruising”, una pràctica basada en trobades sexuals consentides en espais públics o naturals.
Alguns d’aquests llocs fa anys que circulen per fòrums i xarxes especialitzades, i sovint la informació es va actualitzant amb nous comentaris o valoracions dels mateixos usuaris.
De la Costa Brava als Aiguamolls
Més enllà del Gironès, la llista també inclou diversos espais de la Costa Brava i de l’Empordà. Algunes àrees apartades dels Aiguamolls de l’Empordà apareixen mencionades en fòrums especialitzats, especialment zones amb poca circulació de visitants fora de temporada.
També hi figuren aparcaments pròxims a platges de la Costa Brava que, durant els mesos d’hivern o a la nit, queden pràcticament deserts. En alguns casos, els comentaris fan referència a espais de Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries o entorns boscosos propers a carreteres secundàries.
Altres punts assenyalats es troben en àrees de descans o camins forestals de municipis com Sant Feliu de Guíxols o Platja d’Aro, sobretot en zones amb poca vigilància i allunyades dels nuclis urbans.
Què diu la llei?
Tot i que aquestes pràctiques continuen existint, mantenir relacions sexuals en espais públics pot comportar sancions administratives i, en alguns casos, denúncies per exhibicionisme o alteració de la convivència ciutadana. Les ordenances municipals de moltes poblacions gironines també contemplen multes relacionades amb conductes incíviques en espais compartits.
A més, diversos ajuntaments i entitats ecologistes recorden la necessitat de preservar els espais naturals i evitar conductes que puguin degradar l’entorn o molestar altres usuaris.
Les trobades discretes continuen generant curiositat i debat, especialment ara que internet ha facilitat la creació de mapes i comunitats on aquests indrets es comparteixen de manera anònima.
