Puigtió incorpora les sigles d’ERC a la precampanya per Girona
L’alcaldable republicà combina la marca del partit amb Moviment Gironí en el porta a porta pels barris
Marc Puigtió ja ha començat a incorporar les sigles d’ERC en la precampanya per a les eleccions municipals de Girona del 2027, després d’haver defensat fins ara que el seu projecte havia de presentar-se sota el paraigua de Moviment Gironí i no únicament amb la marca tradicional dels republicans. L’alcaldable combina ara les sigles d’Esquerra amb la plataforma municipalista en accions de porta a porta als barris i en publicacions a les xarxes socials.
Tot i això, la decisió sobre com es presentarà la candidatura encara està pendent. El debat continua obert entre mantenir Moviment Gironí com a marca principal, combinar-la amb ERC o recuperar el pes de les sigles republicanes. En aquest context, les últimes accions de porta a porta mostren Puigtió amb les dues marques: la plataforma que ha impulsat a Girona i el partit pel qual va ser escollit alcaldable.
Ara, però, les sigles d’ERC, amb la marca dels 95 anys de la formació, ja formen part de la precampanya de Puigtió. El canvi de visibilitat s’emmarca en el debat sobre el paper que ha de tenir la marca republicana a Girona i en la posició expressada per la direcció nacional del partit. La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va defensar l’any passat en un missatge a X que «ERC, com sempre, es presentarà amb la seva marca a les principals ciutats del país».
Alcaldable
Puigtió va guanyar el setembre del 2025 les primàries d’ERC a Girona per convertir-se en l’alcaldable republicà a les municipals del 2027. Ho va fer per la mínima davant d’Adam Manyé, amb 28 vots contra 27, en una votació marcada també per la polèmica d’un vot nul que els crítics consideraven decisiu. Després d’aquell procés, l’exalcalde de Sant Julià de Ramis va confirmar a Diari de Girona que es presentaria sota el paraigua de Moviment Gironí i que no tenia intenció d’utilitzar les sigles tradicionals d’ERC.
La plataforma Moviment Gironí s’havia presentat públicament el gener del 2025 amb la voluntat d’articular un projecte ampli per a la ciutat i anar més enllà de les estructures clàssiques del partit. El plantejament de Puigtió recordava altres fórmules municipalistes amb marca pròpia impulsades des de partits polítics, com el cas de Guanyem Girona.
El debat sobre el paper de les sigles republicanes ha estat un dels elements de tensió dins la secció local d’ERC a Girona durant els últims mesos. De fet, la fractura interna es va accentuar després de les primàries i va acabar derivant en una moció de censura contra l’executiva local impulsada per sectors afins a Puigtió.
