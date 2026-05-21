Retencions quilomètriques a l’AP-7 per un accident amb tres vehicles a Sant Gregori
Dos cotxes i un camió s’han vist implicats en el sinistre, que ha obligat a tallar un dels tres carrils en sentit Girona
Un accident de trànsit múltiple ha provocat aquest matí retencions quilomètriques a l’AP-7 al seu pas per Sant Gregori, en sentit Girona. Segons Trànsit, les cues arriben als tres quilòmetres de longitud.
El sinistre viari ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit del matí, a l’altura del quilòmetre 59,1. Segons les primeres informacions, en l’accident s’hi han vist implicats dos cotxes i un camió.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del SEM i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit. Arran de l’accident, els agents han hagut de tallar un dels tres carrils de circulació en aquest tram de l’autopista.
Pel que fa als ocupants dels vehicles, hi hauria almenys tres persones afectades. D’aquestes, dues haurien resultat ferides, tot i que de moment no se’n sap la gravetat. Segons els Bombers, les primeres informacions apunten que les lesions serien de poca gravetat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
- Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva