Salt inicia dilluns les obres dels nous carrils bici
L'alcaldessa defensa el projecte com un pas cap a una mobilitat més segura i sostenible, contemplat en el Pla de Mobilitat Supramunicipal
Salt iniciarà el pròxim dilluns 25 de maig les obres del nou carril bici de doble sentit del passeig Marquès de Camps, que unirà el carrer Santiago Rusiñol amb el carrer Major. Es tracta de la primera actuació d’una fase que inclou també noves vies ciclables als carrers Doctor Castany i President Francesc Macià. En conjunt, aquesta primera etapa permetrà construir 1,7 quilòmetres de nous carrils bici, amb una inversió de 952.300 euros.
L’inici dels treballs al passeig Marquès de Camps comportarà el tall de trànsit entre la rotonda del mateix passeig i el carrer Guilleries, en sentit cap al carrer Major, fins al 28 de juny. Tot i això, es mantindrà oberta la cruïlla entre Folch i Torres i el passeig Marquès de Camps en direcció a l’autopista i al carrer del Pla de Salt. El consistori explica que l’empresa adjudicatària ha optat per aquest tall per escurçar al màxim el temps d’execució de l’obra.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha defensat que “aquest projecte és un pas endavant en la transformació de Salt cap a una mobilitat més segura, sostenible i pensada per a tothom”. A més, ha recordat que el mateix dilluns el ple municipal va aprovar el Pla de Mobilitat Supramunicipal, i que aquestes actuacions “ja estan contemplades en aquest full de ruta de la mobilitat de l’àrea urbana”.
Aparcament alternatiu
Els veïns de la zona amb garatges subterranis afectats per les obres disposaran d’un espai habilitat per aparcar entre el carrer Pla de Salt i Folch i Torres, sempre que ho demanin prèviament . La regidora de Mobilitat, Judit Dalmau, ha remarcat que “l’ampliació de la xarxa ciclable és una prioritat del nostre model de mobilitat” i ha subratllat que, amb aquesta primera fase, el municipi guanyarà 1,7 quilòmetres de noves vies ciclables.
Dalmau també ha recordat que el projecte se suma a l’actuació del BRCAT, que ja va permetre construir gairebé dos quilòmetres de carril bici al passeig dels Països Catalans. “Continuem treballant per fer de Salt una ciutat més amable, segura i preparada per als reptes de la mobilitat del futur”, ha afegit.
El projecte compta amb una subvenció de 500.000 euros de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, vinculada al Ministeri de Transports, mentre que la resta es finança amb pressupost municipal. Les obres dels tres trams —Marquès de Camps, President Francesc Macià i Doctor Castany— tenen un termini d’execució previst de cinc mesos i s’aniran executant de manera encadenada.
