Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
De moment es desconeix si hi ha ferits
Un xoc frontal entre dues furgonetes talla aquest dijous a la tarda la variant de Girona i provoca cues a l’N-II. L’accident de trànsit ha tingut lloc cap a dos quarts de tres de la tarda a l’altura del quilòmetre 719, en un tram de la via que uneix Fornells de la Selva amb Girona.
Arran del sinistre, s’han activat els serveis d’emergència i fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, el SEM i els Bombers.
Segons les primeres informacions, hi hauria almenys una persona ferida que ha quedat atrapada dins d’un dels vehicles. Els Bombers treballen per excarcerar-la. De moment, se’n desconeix la gravetat.
El sinistre viari obliga a mantenir tallada la carretera i genera retencions a la variant de Girona, una de les vies principals de connexió entre el sud de l’àrea urbana i la capital gironina, segons el Servei Català de Trànsit.
