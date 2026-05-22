La Fira de Primavera de Santa Eugènia omple la plaça del Barco amb propostes de comunitat i comunicació
La proposta, sota el lema "Fem comunitat enfortint la comunicació!", pretén reforçar la participació veïnal i compartir iniciatives pel bé comú
La plaça del Barco de Santa Eugènia tornarà a ser aquest cap de setmana l’epicentre de la Fira de Primavera, que enguany porta per lema “Fem comunitat enfortint la comunicació!” i s’emmarca dins la Festa de la Primavera de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla. La proposta ha arrencat aquest divendres amb un programa especial en directe de Girona FM, entre les 9 i les 12 del migdia, amb debats i entrevistes a entitats i agents vinculats als dos barris. La fira continuarà dissabte, a partir de les 10 del matí, amb una vintena de parades, tallers i activitats obertes al veïnat.
Al llarg del matí, la plaça acollirà iniciatives relacionades amb l’economia social i solidària, la inclusió, la convivència i la comunicació veïnal, amb propostes sobre horticultura, salut, esports, cultura popular, llengua catalana, gastronomia, dones, jocs infantils i música. En aquesta edició, a més, s’hi instal·larà un escenari amb diverses activitats: una sessió de dansa amb Albert Benito a les 10, la presentació del nou número de la revista La Nimfa a les 11, una sessió de contacontes amb Rosa Vilà a les 12 i un vermut musical amb Judit Jacquet i Oriol Tonietti a dos quarts d’una.
La fira està organitzada per l’Associació de Veïnes i Veïns de Santa Eugènia, amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de Can Gibert i la Comunalitat del Güell, i vol consolidar-se com un espai de trobada entre projectes, entitats i ciutadania. L’objectiu és reforçar la participació veïnal i compartir iniciatives que ajudin a continuar treballant pel bé comú i per una economia més arrelada al territori. La Comunalitat del Güell, creada el 2022, treballa precisament per enfortir iniciatives comunitàries i projectes d’economia social als barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís.
