Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim masclista FigueresEspai Gironèspobresa Gironaagressió sexual FornellsMarc PuigtióGirona - ElxSagrada Família
instagramlinkedin

La Fira de Primavera de Santa Eugènia omple la plaça del Barco amb propostes de comunitat i comunicació

La proposta, sota el lema "Fem comunitat enfortint la comunicació!", pretén reforçar la participació veïnal i compartir iniciatives pel bé comú

La programació especial de Girona FM des de la plaça del Barco.

La programació especial de Girona FM des de la plaça del Barco. / X: @sergifont

Redacció

Redacció

Girona

La plaça del Barco de Santa Eugènia tornarà a ser aquest cap de setmana l’epicentre de la Fira de Primavera, que enguany porta per lema “Fem comunitat enfortint la comunicació!” i s’emmarca dins la Festa de la Primavera de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla. La proposta ha arrencat aquest divendres amb un programa especial en directe de Girona FM, entre les 9 i les 12 del migdia, amb debats i entrevistes a entitats i agents vinculats als dos barris. La fira continuarà dissabte, a partir de les 10 del matí, amb una vintena de parades, tallers i activitats obertes al veïnat.

Al llarg del matí, la plaça acollirà iniciatives relacionades amb l’economia social i solidària, la inclusió, la convivència i la comunicació veïnal, amb propostes sobre horticultura, salut, esports, cultura popular, llengua catalana, gastronomia, dones, jocs infantils i música. En aquesta edició, a més, s’hi instal·larà un escenari amb diverses activitats: una sessió de dansa amb Albert Benito a les 10, la presentació del nou número de la revista La Nimfa a les 11, una sessió de contacontes amb Rosa Vilà a les 12 i un vermut musical amb Judit Jacquet i Oriol Tonietti a dos quarts d’una.

Notícies relacionades

La fira està organitzada per l’Associació de Veïnes i Veïns de Santa Eugènia, amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de Can Gibert i la Comunalitat del Güell, i vol consolidar-se com un espai de trobada entre projectes, entitats i ciutadania. L’objectiu és reforçar la participació veïnal i compartir iniciatives que ajudin a continuar treballant pel bé comú i per una economia més arrelada al territori. La Comunalitat del Güell, creada el 2022, treballa precisament per enfortir iniciatives comunitàries i projectes d’economia social als barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
  2. Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
  3. Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
  4. El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
  5. Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
  6. Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
  7. Tiendas MGI obrirà a l'Espai Gironès la seva primera botiga a la província de Girona
  8. Dos ferits en un xoc múltiple a l'AP-7 a Sant Gregori

La Fira de Primavera de Santa Eugènia omple la plaça del Barco amb propostes de comunitat i comunicació

La Fira de Primavera de Santa Eugènia omple la plaça del Barco amb propostes de comunitat i comunicació

Ernest Prana publica un nou senzill dedicat al seu fill

Ernest Prana publica un nou senzill dedicat al seu fill

Així és l’hantavirus dels Andes, l’única soca capaç de transmetre’s entre persones: símptomes, incubació i letalitat

Així és l’hantavirus dels Andes, l’única soca capaç de transmetre’s entre persones: símptomes, incubació i letalitat

Lloret de Mar programa més de seixanta activitats per a l’estiu amb el nou festival cultural

Lloret de Mar programa més de seixanta activitats per a l’estiu amb el nou festival cultural

«L’esport urbà no només es practica, també es viu»

«L’esport urbà no només es practica, també es viu»

Neix el projecte Ripoll amb Ulls Tafaners, una activitat per descobrir "petits tresors amagats" del municipi

Neix el projecte Ripoll amb Ulls Tafaners, una activitat per descobrir "petits tresors amagats" del municipi

La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»

La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»

Portu donarà "la vida" pel Girona des de la grada: "Hem de fer que Montilivi sigui un infern"

Portu donarà "la vida" pel Girona des de la grada: "Hem de fer que Montilivi sigui un infern"
Tracking Pixel Contents