La Fundació Ramon Noguera edita un llibre sobre els 60 anys de l'entitat
El volum no vol ser només un recull de la feina feta al llarg dels 60 anys de la fundació, sinó la història d’un grup de persones que han treballat per aixecar una entitat que lluita per garantir la dignitat, el treball, el respecte i el futur per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies
La Fundació Ramon Noguera ha editat el llibre "Quan el compromís esdevé futur", que es va presentar ahir al CaixaForum de Girona. El volum, escrit per Andreu Mas, no és només un recull de la feina feta al llarg dels 60 anys de la fundació, sinó que relata la història d’un grup de persones que han treballat per aixecar aquesta estructura privada sense ànim de lucre que lluita per garantir la dignitat, el treball, el respecte i el futur per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Sota el subtítol "D’Àngelus a la Fundació Ramon Noguera. 60 anys d’història al costat de les persones amb discapacitat intel·lectual", el llibre explica la creació de la fundació sota el lideratge de Ramon Noguera, Pepita Perich i Salvi Amagat.
En un espai de temps relativament curt (60 anys), la Fundació Ramon Noguera ha estat un dels motors clau a Girona, i a també a Catalunya, per la transformació social. Aquest llibre explica la història d’aquesta transformació, però no la narren ni Noguera, ni Amagat ni Perich, els protagonistes són les persones que, gràcies a l’entitat, han deixat de ser invisibles i ara estan experimentant una vida fora dels límits que durant molts anys se’ls hi havia pressuposat.
El president de la Fundació Ramon Noguera, Salvi Amagat, va explicar que “en els inicis, la discapacitat sovint es vivia en silenci, des de la resignació; en aquests seixanta anys, hem passat de l’assistencialisme a la defensa dels drets i la dignitat, de la beneficència a la professionalització del sector, i de la invisibilitat a la inclusió”. Pel que fa al futur de l’entitat, Amagat va destacar que “no només mirem cap al futur, sinó que també el construïm”.
La vicepresidenta del Grup Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, va assegurar que “tinc dins meu coses de la Fundació i també en ella hi ha quedat una empremta meva; sobretot perquè aquí no vens a treballar, vens a submergir-te, a formar part fins al moll de l’os d'un projecte”.
Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va exposar que “darrere aquest aniversari hi ha molta feina, moltes persones compromeses i moltes històries de superació que han transformat vides; sovint, aquesta és una feina discreta i silenciosa, però és una feina imprescindible, i la Fundació Ramon Noguera l’ha fet durant moltes dècades, deixant una empremta ben profunda a la ciutat i al territori”. Paneque va afegir que, “la manera en què la Fundació entén l’acompanyament, posant la persona al centre, és clau per comprendre el seu projecte; posar la persona i les seves famílies al centre vol dir respectar, escoltar i valorar; vol dir que cada persona té capacitats, necessitats, desitjos i projectes de vida propis; i vol dir, també, construir una societat més justa i humana”.
El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va destacar que “parlar de la Fundació Ramon Noguera és fer-ho d'una de les entitats més importants de les comarques gironines en l'àmbit del tercer sector; durant seixanta anys, ha consolidat un model econòmic que permet garantir prou recursos propis per reduir la dependència de les administracions públiques", i va assenyalar que "tot i això, ha tingut sempre al costat el conjunt de les institucions del país i del territori, especialment la Diputació de Girona, ja que totes les persones que l’hem presidit al llarg d’aquests anys hem demostrat un ferm compromís amb la fundació”.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, va fer un doble agraïment a la Fundació Ramon Noguera. “El primer per, fa seixanta anys, començar a fer allò que ningú estava fent; per, des de la iniciativa social privada, haver articulat estructures que responien a necessitats que tenia la societat i que l’administració ppúblicano estaven atenent, estructures, com la Fundació Ramon Noguera que han acabat sent gairebé estructures d’estat”. “El segon, és que la ciutat de Girona no seria el mateix sense vosaltres. Agrair que sempre hàgiu decidit no quedar-vos aturats i continuar creixent, projectant espais de dignitat, justícia i formació, que són equipaments de la fundació, però també de la ciutat”.
Durant l’acte, conduït pel periodista Jordi Grau, va haver-hi una taula rodona que va permetre compartir opinions sobre el llibre i el camí que ha recorregut la fundació, a través de les experiències de Salvi Amagat, president de la Fundació Ramon Noguera; Pepita Perich, expresidenta de la fundació; Andreu Mas, autor del llibre i Quim Nadal, exalcalde de Girona. Durant la taula rodona, Nadal va expressar que “si ara la Fundació Ramon Noguera no existís, si desaparegués, què passaria? Qui faria la seva feina?, perquè aquesta és una feina que l'administració no pot assumir", i va concloure que "si no existís la Fundació, s'hauria d'inventar”.
Subscriu-te per seguir llegint
- La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
- El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
- Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- Tiendas MGI obrirà a l'Espai Gironès la seva primera botiga a la província de Girona
- Dos ferits en un xoc múltiple a l'AP-7 a Sant Gregori