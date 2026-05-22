L'Ajuntament de Girona finalitza la coberta de la pista de Fontajau, una obra molt esperada pel veïnat

El consistori gironí ha acabat la primera fase de la coberta de la pista de Fontajau, una obra de 642.169,59 euros per a usos esportius i comunitaris.

La coberta de la pista esportiva de Fontajau, ja acabada. / Ajuntament de Girona

Redacció

L’Ajuntament de Girona ha acabat les obres per cobrir la pista poliesportiva de Fontajau, situada entre l’avinguda de l’Amical Mauthausen i el carrer d’Antoni Varés Martinell, amb l’objectiu de convertir-la en un espai més polivalent per a usos esportius i comunitaris. Aquesta setmana s’ha enllestit el primer lot del contracte, que incloïa la construcció de la coberta i la instal·lació del nou enllumenat LED. En total, s’ha actuat sobre una superfície de 1.750 metres quadrats. L’estructura està formada per 14 pilars i 7 bigues de fusta laminada de 35 metres, que sostenen una coberta lleugera amb aïllament tèrmic i plaques fonoabsorbents.

El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha destacat que es tracta d’“una obra molt esperada i buscada per al veïnat” i ha remarcat que la instal·lació vol cobrir “una necessitat que hi ha no només als barris de l’oest, sinó a tota la ciutat, que és la de disposar d’un gran espai cobert per fer-hi tot tipus d’activitats culturals, esportives o socials”. Font també ha subratllat que la coberta permetrà generar energia fotovoltaica, en línia amb el compromís municipal d’instal·lar plaques als nous equipaments. “Desitgem que la ciutadania la pugui aprofitar i gaudir-ne molt”, ha afegit.

La segona fase del projecte, prevista per al mes de juliol, inclourà la construcció d’un camp solar amb 396 plaques fotovoltaiques de 540 W. Serà una instal·lació d’autoconsum col·lectiu, de manera que l’energia es distribuirà entre equipaments municipals situats a menys de 2.000 metres, com ara l’Ajuntament, el Pavelló Municipal Girona-Fontajau, el Mercat del Lleó, el Centre Cultural La Mercè, el Centre Cívic Ter, l’Escola Domeny i l’Escola Taialà. La previsió és generar 278.000 kWh anuals, amb un estalvi d’uns 50.000 euros l’any per al consistori.

Les obres de la coberta s’han adjudicat per 642.169,59 euros, IVA inclòs. El projecte es va adjudicar inicialment el 2019, però l’Ajuntament va acabar resolent el contracte per incompliments de l’empresa constructora quan només s’havia executat un 15,32% de l’obra. Posteriorment, els treballs es van tornar a licitar incorporant-hi materials innovadors i la futura instal·lació de les plaques solars.

