L'Ajuntament de Girona tomba la llicència de la nova sala de concerts per incompliment de requisits
Els impulsors de l'equipament rebran un requeriment de deficiències en breu, ja que la petició actual no compleix els criteris municipals
L'Ajuntament de Girona ha tornat a descartar, de moment, l'obertura de la nova sala de concerts al número 2 del carrer Emili Grahit. Els impulsors preveien obrir l'equipament a principis de setembre, però el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha assegurat aquest dijous que això no passarà "en absolut". Tot això, perquè la llicència encara està "en tramitació" i "no compleix els requisits que hauria de complir".
En una entrevista a la ràdio municipal, Girona FM, Martí ha dit que els promotors rebran "en breu" un "requeriment de deficiències" perquè, ara per ara, hi ha aspectes que la sala no compleix. Això contrasta amb el que van remarcar els impulsors fa uns dies, quan van explicar a Diari de Girona que ja tenien tots els informes aprovats i complien amb tots els requisits que demanava l'Ajuntament, com ara el tema de l'aparcament, la insonorització o les portes d'emergència.
"No és que no pugui obrir el setembre, sinó que no podrà obrir mai tal com està configurada la sol·licitud", ha etzibat. Així, ha destacat que no aixecaria "gaires expectatives" respecte a l'obertura, i que també és un tema que "neguiteja" als veïns de la zona, amb els quals han tingut contacte i els han explicat "com està la tramitació, quin és el procediment i quines són les circumstàncies o criteris que s'han de tenir en compte". Ha afegit, a més, que suposa que "presentaran al·legacions" al respecte.
En funció de les al·legacions que puguin presentar els veïns, els tècnics municipals hauran d'analitzar la situació. Després, "es farà un requeriment de deficiències" o, fins i tot, ha assegurat que també hi havia la possibilitat d'inadmetre "directament" la sol·licitud.
Sense el sí del consistori
A principis d'any, diferents empresaris i promotors van presentar el projecte per aquesta sala de concerts al carrer Emili Grahit, amb capacitat per a menys de 500 persones. El lloc escollit va ser on ara hi ha un local anomenat Ohkey Foods, que ja és propietat dels impulsors de l'equipament. Pocs dies més tard, el mateix Lluís Martí ja va explicar que s'inadmetria la documentació presentada perquè no era el procediment amb el qual s'havia de demanar el permís. Els impulsors, això sí, van tornar a demanar la llicència, que ara el regidor ha insistit a dir que serà denegada per no complir amb certs criteris.
El 2023, els mateixos impulsors ja van projectar una sala de concerts amb característiques similars a una nau del pont de la Barca que s'havia d'anomenar "Alter" (la d'Emili Grahit també preveu aquest nom), a la qual l'Ajuntament li va denegar la llicència dos cops. La primera vegada va ser el gener de 2024 perquè hi havia una persona que vivia a l'edifici annex en desús i en mal estat. Els impulsors van comprar aquest immoble i el van tirar a terra per tornar a demanar la llicència, que va tornar a ser denegada quan el consistori va aprovar suspendre, en el ple de març d'aquest any, les tramitacions urbanístiques i llicències a l'àmbit del pont de la Barca.
Els impulsors del projecte sempre han defensat que és necessari que hi hagi una sala de concerts a Girona. Fins i tot, també ho va fer l'alcalde, Lluc Salellas, en una entrevista fa uns mesos a Televisió de Girona. Salellas, però, no es va aventurar a dir si havia d'anar a Emili Grahit o no. "S'ha d'assegurar que els veïns han de poder descansar", va dir. La raó és que tant els veïns de Sant Ponç i Fontajau, per la sala projectada al pont de la Barca, ni els de l'Eixample i Pla de Palau-Sant Pau, per la d'Emili Grahit, veuen amb bons ulls la sala de concerts.
