Luigi Ferrajoli i Perfecto Andrés Ibáñez, guardonats amb el Premi Internacional de Cultura Jurídica de la UdG
El premi, de caràcter biennal, posa en valor la tasca de Ferrajoli en la defensa dels drets fonamentals i d'Andrés Ibáñez en la independència judicial
La Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona (UdG) ha concedit la 5a edició del Premi Internacional de Cultura Jurídica als juristes Luigi Ferrajoli i Perfecto Andrés Ibáñez, guardonats ex aequo per la seva trajectòria en defensa de les institucions democràtiques, les garanties constitucionals i la independència judicial.
El premi, de caràcter biennal, s’ha consolidat com un reconeixement internacional de referència en l’àmbit del pensament jurídic. En edicions anteriors, la distinció ha recaigut en figures com Juan José Pons, Susan Haack, Riccardo Guastini, Paolo Comanducci i Ricardo Caracciolo.
Ferrajoli és considerat una figura clau del garantisme i del constitucionalisme democràtic. La seva obra ha tingut una gran influència en la defensa dels drets fonamentals, la seguretat jurídica i el pensament constitucional contemporani. També ha impulsat la idea d’una “constitució per a la terra”, orientada a garantir drets a escala global.
Per la seva banda, Perfecto Andrés Ibáñez, magistrat jubilat del Tribunal Suprem, és autor d’una obra destacada sobre la independència judicial, la prova i els principis constitucionals. També va ser fundador de l’associació Jueces para la Democracia.
