Milloraran la seguretat de la Gi-531 a la Vall del Llémena sense ampliar la carretera
Els veïns es mostren satisfets, però segueixen demanant que es treballi per prohibir el pas de tràilers de setze metres
El Departament de Territori s'ha compromès a invertir entre 5 i 8 milions d'euros en la millora de la seguretat de la carretera Gi-531 que passa per diversos pobles de la Vall del Llémena, al Gironès. Unes millores que contemplen més senyalització, la incorporació de ressalts i passos de vianants a les zones urbanes i augmentar la visibilitat en punts específics. Tot plegat, però, sense ampliar l'asfaltatge de la carretera, que seguirà sent el mateix, tal com reclamaven els veïns. En alguns punts, a més, s'incorporaran cunetes trepitjables per facilitar la mobilitat. Els veïns es mostren "satisfets" per la proposta del Govern, tot i que segueixen demanant que es treballi per prohibir el pas dels tràilers de setze metres.
Una altra de les demandes dels veïns i de la plataforma Per una carretera segura és que es respecti l'horari escolar amb el pas de camions, atès que en diverses ocasions s'han trobat que no poden passar els dos vehicles al mateix temps. Aquesta limitació va ser fruit de l'acord entre la Mancomunitat de municipis de la Vall de Llémena i dues de les tres empreses ubicades a Sant Aniol de Finestres el gener passat. Una mesura que també es va recollir en la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el febrer.
En aquest sentit, els Serveis Territorials de Trànsit de Girona, en l'exercici de les seves competències en la matèria, s'ha fet ressò de la voluntat de les parts i es troba concretant els termes d'aquesta limitació amb les empreses, per tal de fer-la efectiva i donar compliment a la voluntat dels agents implicats en aquesta reivindicació.
L'anunci es va fer en una trobada amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, del Cap del Servei Territorial de Carreteres de Girona, Antoni Conejero, així com d’un tècnic de l'empresa SOCOTEL, encarregada del disseny, a Sant Martí de Llémena.
