Una motorista ferida després d’encastar-se contra l'aparador d'una botiga a Girona
La conductora, de 46 anys, va perdre el control quan intentava estacionar i el vidre li va caure al damunt
Una motorista de 46 anys va resultar ferida aquest dijous al matí després de xocar contra l’aparador d’una botiga al carrer Barcelona de Girona. L’accident va passar cap a un quart de deu del matí, a l’altura del número 151, quan la conductora circulava en sentit centre ciutat.
Tot apunta que la dona va intentar accedir a la vorera per estacionar davant de l’establiment, una botiga de motocicletes. En fer la maniobra, va perdre el control de la moto i, en comptes de frenar, hauria accelerat.
La motocicleta va topar primer contra dues pilones que protegien l’establiment, les va arrencar i va acabar impactant contra l’aparador. A conseqüència del xoc, el vidre es va trencar i va caure al damunt de la conductora.
Arran de l’accident es van mobilitzar efectius de la Policia Municipal de Girona, del SEM i dels Bombers, que hi van desplaçar tres dotacions. Els agents municipals es van encarregar de l’atestat de l’accident i apunten a aquesta maniobra d'estacionament problemàtica.
La dona va patir lesions lleus, concretament un esquinç al turmell, i va ser traslladada a l’Hospital Josep Trueta de Girona. L’accident també va causar danys materials a l’aparador de la botiga i a cinc motocicletes que hi havia exposades a l’exterior de l’establiment, segons confirmen fonts municipals.
Aquest divendres, l’endemà dels fets, encara es podien veure les conseqüències del xoc. Les pilones ja havien estat recol·locades, mentre que els vidres malmesos de l’aparador continuaven tapats amb peces de fusta a l’espera de ser substituïts.
