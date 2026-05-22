Peritatges contradictoris retarden la resolució del cas del veí de Girona afectat per mobiliari absent
El consistori ofereix una quantitat molt inferior a la reclamada pel propietari, que ha presentat al·legacions davant la diferència de valoracions
Nou capítol en el cas del veí de Girona que va recuperar un pis cedit a l'Ajuntament el mes de juny i que estava destinat a lloguer social, però se'l va trobar sense mobles. Ara, el propietari reclama una quantitat de diners per fer front a aquesta pèrdua de béns materials, però segons explica, el consistori no li dona "ni la meitat". El veí ha presentat al·legacions i el cas està encallat.
El veí explica que ell mateix va fer un "peritatge" per calcular "més o menys" quant costaven els mobles que no havia trobat al pis. Després de "deu mesos d'espera" va arribar el peritatge de l'Ajuntament que "no cobreix les obres" per tots els desperfectes ocasionats "ni els mobles" que ha de comprar. Explica que, els dos peritatges "són molt diferents" i lamenta que van tardar "deu mesos a contestar", però només va tenir "deu dies" per al·legar.
Com que no està "conforme", l'afectat ha al·legat, i ara el tema està en aquest punt. El veí, però, explica que se sent "impotent" davant la situació. "S'estan vulnerant tots els drets del ciutadà", critica i es pregunta "qui ha fet el peritatge" dels mobles, perquè "l'ha tirat molt a la baixa", cosa que ja sospitava, però no pensava que fos tanta la diferència. La quantitat econòmica no ha transcendit, però el veí explica que si ell va proposar cent, l'Ajuntament n'ofereix dotze.
Peritatge extern
El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, explica que per "no ser parcials" en el cas, l'Ajuntament va encarregar un "peritatge extern". Assegura, a més, que a diferència d'altres casos on el peritatge només té en compte "l'inventari de quan se signa el lloguer del pis", aquesta vegada també s'ha fet valdre "la petició del veí" amb coses que "no apareixien a l'inventari".
Font remarca que han intentat ser el "màxim flexibles possibles" amb el cas i reconeix que l'oferta feta per l'Ajuntament és inferior al que va proposar el veí, però deixa clar que l'afectat "no va encarregar cap peritatge". El regidor també indica que si no s'està d'acord amb el peritatge es pot fer una "reclamació", que és el que ha fet el veí.
"Un cas insòlit"
El propietari, de fet, ha acudit a la Defensora de la Ciutadania, Marta Alsina, perquè la pogués ajudar. El cas està "encallat" a l'Oficina Municipal d'Habitatge on són uns "prepotents", es queixa l'afectat. També lamenta que Alsina fa setmana que truca a l'oficina i li "donen llargues". Troba "el més normal del món" que no vulguin parlar amb ell, però no troba normal que "no responguin" a la defensora.
La mateixa Marta Alsina afirma que es tracta d'un "cas bastant insòlit" i que l'Ajuntament "no ha sabut massa com resoldre'l", en un expedient que "s'està allargant". Assenyala que el veí ha "fet les al·legacions i estan per resoldre". Ara, per tant, s'ha "d'esperar a la resolució", però Alsina ja avança que no està d'acord amb la manera com s'ha portat el cas.
Els fets es remunten al gener de 2025. El veí va anar a l'oficina per anunciar que el juny se li acabava el contracte i volia recuperar el pis que tenia cedit a l'Ajuntament del programa 60/40 de lloguer social. Segons va explicar en aquell moment, el volia tornar a llogar a una família vulnerable, però sense estar dins un programa municipal.
El maig, però, quan es va tornar a dirigir a l'oficina per veure com anaven els tràmits li van dir que el pis estava ocupat per persones vulnerables i que tardarien més del previst a poder tornar-li el pis. Finalment, li van acabar tornant en la data acordada, tot i que el veí ja va denunciar tot el periple que va haver de passar. Un cop va obrir la porta del pis, però, es va trobar que no hi havia cap moble, dels quals ara demana una compensació econòmica més elevada del que li ofereix l'Ajuntament.
