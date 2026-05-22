El PSC critica la gestió del govern municipal en els Girona Crea 2025 i demana garanties
Els socialistes denuncien irregularitats en les garanties del procediment de les ajudes culturals i demanen més seguretat per al sector
El PSC-Girona pel Canvi ha carregat contra la gestió del govern municipal en la convocatòria dels Girona Crea 2025 i considera que la represa del procediment és una rectificació necessària, però insuficient. Els socialistes sostenen que la situació deixa una “taca” en el balanç de l’executiu i qüestiona la seguretat que, al seu entendre, haurien de trobar les entitats i els projectes culturals de la ciutat en l’Ajuntament.
La formació recorda que el consistori ha hagut de refer parcialment la convocatòria de les ajudes després d’un recurs i d’un informe jurídic que, segons denuncia, van posar en evidència irregularitats en les garanties del procediment. Per això, el grup municipal assegura que seguirà de prop el nou procés de concessió de les beques per la “ombra de dubtes” que, afirma, va planar sobre la imparcialitat del sistema anterior.
El regidor Ferran Rafa sosté que la falta de diligència del govern ha perjudicat el teixit cultural gironí. “L’Ajuntament carrega un mal precedent i els dubtes no desapareixeran per decret. El sector cultural gironí, que ja té prou dificultats per tirar endavant, hauria de tenir una font de seguretat en les ajudes de l’ajuntament i no pas un cau d’incertesa”, afirma. Segons el PSC, el problema de fons és “polític” i respon a una manca de lideratge. “Un govern que no exerceix el lideratge necessari acaba prenent decisions mecàniques que, al final, acaben perjudicant la ciutadania. Això és exactament el que ha passat amb els Girona Crea”, afegeix Rafa.
Els socialistes vinculen aquest episodi amb altres decisions del govern en l’àmbit cultural, com el concurs del Truffaut. “Sense lideratge polític, s’esdevenen episodis com el de les beques o el del concurs del Truffaut. Voler gestionar de manera estrictament administrativa la concessió d’un projecte identificat amb Girona a través d’intangibles que en l’àmbit de la cultura tenen una importància cabdal, és el començament d’un mal final”, sosté el regidor. En aquest cas, considera que es van prioritzar criteris econòmics per damunt de l’interès general o de la capacitat d’innovació.
El PSC també retreu al govern haver trigat a reaccionar malgrat les queixes del sector per la “falta de transparència” i la “falta d’imparcialitat”. Segons la formació, el consistori no va moure fitxa fins que es va veure obligat pel recorregut jurídic del cas. “Queda en l’aire la pregunta de si aquest govern sabrà gestionar la complexitat de la concessió d’ajudes a la creació o si tornarà a improvisar”, conclou Rafa.
El grup municipal adverteix que exigirà “transparència, serietat, garanties i imparcialitat” en cada fase del nou procediment. “Si tornen els errors, ho tornarem a dir”, avisa el regidor, que reclama un acompanyament institucional més sòlid per evitar noves incerteses en un sector que, recorda, ja treballa amb moltes dificultats.
