Relleu a la direcció de la Clínica Bofill amb la sortida de Joan Ortega
El grup situa Lídia Cantarero al capdavant del centre i assegura que l’activitat assistencial continua amb normalitat
El Grup Clínica Bofill ha anunciat l’inici d’una nova etapa organitzativa i Joan Ortega deixa el càrrec després d'una llarga trajectòria professional. La institució ha comunicat el relleu a través d’un comunicat en què expressa el seu reconeixement a la feina desenvolupada per Ortega i informa que Lídia Cantarero Lorca assumirà la direcció de la Clínica Bofill.
En el comunicat, el grup defensa que l’etapa d’Ortega ha representat una «millora exponencial» per al projecte, construïda amb «esforç, dedicació i responsabilitat». La direcció subratlla que aquesta trajectòria forma part de la història i del creixement de la clínica.
El canvi arriba després que, fa uns mesos, Crónica Global publiqués informacions sobre moviments interns i discrepàncies al grup. Aleshores, tant la Direcció de l’Institut Secular d’Operàries Parroquials Magdalena Aulina, propietàries del centre, com la Direcció del Grup Clínica Bofill van desmentir «rotundament» aquelles informacions i van assegurar que la clínica mantenia la seva estructura directiva i mèdica sense canvis. De moment, la Clínica Bofill no ha confirmat cap discrepància interna i en el comunicat actual evita fer valoracions personals sobre el procés.
La nova directora, Lídia Cantarero, compta amb una trajectòria en gestió i direcció empresarial i amb experiència en l’àmbit dels serveis mèdics. Segons el grup, aportarà una visió orientada a l’organització, la consolidació i el desenvolupament del projecte.
Activitat amb normalitat
La institució assenyala que centrarà els seus esforços a garantir una transició «ordenada, respectuosa i coherent» amb el seu compromís assistencial i institucional. També remarca que l’activitat assistencial dels centres del grup continua amb plena normalitat i que el relleu no tindrà cap afectació per als pacients ni per als serveis.
En aquesta nova etapa, Raúl Ortega continuarà com a adjunt de direcció de Clínica Bofill. El grup destaca el seu coneixement transversal dels processos interns i el considera un element clau per mantenir la continuïtat, la proximitat i la confiança.
La Clínica Bofill defensa que afronta el relleu amb «responsabilitat, bona governança» i amb la voluntat de seguir reforçant un model sanitari basat en el bon servei, la proximitat i el compromís amb el territori.
- La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
- El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
- Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- Tiendas MGI obrirà a l'Espai Gironès la seva primera botiga a la província de Girona
- Dos ferits en un xoc múltiple a l'AP-7 a Sant Gregori