Arts, jocs, cuina i aventura es retroben a la nova edició del Ludivers
El festival familiar de les cultures de la imaginació suma dotze anys amb un canvi d’ubicació i més propostes per a totes les edats
Passejar aquest matí per la Devesa era sinònim d’endinsar-se en un univers format per sis planetes. No a l’altura de trepitjar Mart o Saturn, però sí suficient perquè les famílies es poguessin entretenir durant tot el dia entre jocs de taula i tradicionals, esport i fins i tot cuina i videojocs. Una galàxia emmarcada en la dotzena edició del Ludivers, el festival del joc i les cultures de la imaginació de Girona.
El Juganer és el planeta d’entrada a aquest cosmos, protagonitzat per jocs de taula tant moderns com tradicionals, aquests últims el fil conductor de la companyia L’Anònima. Baldufes, rutlles i també propostes d’altres regions, com el Nepal o el Tibet, completen la col·lecció que aquesta companyia ofereix des de gairebé la primera edició del festival. «El bo dels jocs tradicionals és que creen un diàleg entre generacions», explica el president de L’Anònima, Víctor Baroja. «El gran ensenya al petit a fer anar la baldufa».
Per a Elizabeth Martínez, mare de dues nenes, el Ludivers també és una manera d’ensenyar-los «a què jugàvem quan érem petits», a més de gaudir d’un dels seus hobbies preferits com a família: els jocs de taula.
Ben a prop, Maria Cerdà, editora de Garnatxa Blanca Games, estrena estand i joc amb Coupage: «És el primer any que venim. Ens havien parlat molt bé del Ludivers». Cerdà remarca la «bona organització del festival», sobretot la zona de petits, ubicada al Miniplaneta. Sobre maquetes perquè no es facin mal amb les pedres del passeig, des de nadons fins a criatures de tres anys mouen al seu aire peces de fusta i plàstic de diferents formes.
Mentrestant, a l’Imaginari, les famílies gaudeixen d’un punt de lectura familiar i jardí pop-up. Davant, i dirigit als més grans, un circuit d’aventures i un espai per jugar a futbol són les joies de la corona del planeta Satèl·lits, centrat a reforçar el moviment del cos.
Cuina i més activitats
«Quan les famílies veuen el que fem aquí, se sorprenen», afirma Laura Sangrà entre riures. La seva proposta se centra a elaborar amanides a partir de 35 ingredients diferents, però de manera totalment lliure i lúdica: «Els nens ho veuen com un joc».
El planeta Gastrolúdic es completa amb activitats com cuinar boles de xocolata, i comparteix espai amb l’Articiència —tallers artístics i científics—, i el Click&Dit, dedicat a les noves tecnologies i als videojocs.
Aquest univers d’activitats encara es podrà visitar diumenge durant tot el dia, completant-se amb espectacles com el musical de titelles «La Tortuga Faluga»; una mostra de dansa Valicha de Cuzco; converses i presentacions; i un taller de disseny de jocs.
