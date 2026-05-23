crim FigueresMaria Carmes Ribas Morasala de concerts GironaIyana MartínGirona - Elxvaga docentsagenda Girona
Detingut a la Rambla de Girona per ferir un home al coll amb un ganivet

La víctima ha estat traslladada a l’hospital Trueta en estat lleu després de l’agressió

Dos agents de la Policia Municipal, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Tapi Carreras

Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut aquest dissabte a la tarda un home de 65 anys com a presumpte autor d’una agressió amb arma blanca a la rambla de la Llibertat. La víctima ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada a l’hospital Josep Trueta.

Els fets han passat al voltant de les tres de la tarda, quan una ciutadana ha alertat la Policia Municipal que un home n’havia ferit un altre al coll amb un ganivet. Segons l’avís, el presumpte agressor s’havia dirigit després cap al pont de les Peixateries Velles.

Els agents han localitzat l’home en aquest punt i l’han detingut a les 15.23 h. Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat unitats del SEM, que han atès la víctima i l’han traslladada al Trueta en estat lleu.

