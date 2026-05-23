La Festa Major de Llagostera arrenca amb un pregó teatralitzat
El Casal Parroquial Llagosterenc ha inaugurat les festes amb un pregó que reivindica el teixit associatiu del municipi
Llagostera ha iniciat aquest divendres la Festa Major amb un pregó teatralitzat a càrrec del Casal Parroquial Llagosterenc, entitat encarregada enguany d’inaugurar unes festes que s’allargaran fins dimarts 26 de maig.
L’acte ha comptat també amb la presentació del nou capgròs de Llagostera, creat en el marc del Consell d’Infants Municipal, així com amb el lliurament dels obsequis de l’Engalanada de Balcons i Carrers.
El pregó ha servit per reivindicar el paper del teixit associatiu local i la implicació de les entitats en la vida cultural i festiva del municipi. La programació de la Festa Major inclou durant els pròxims dies concerts, activitats familiars, sardanes, exposicions, cercaviles, espectacles infantils i propostes per a tots els públics. Entre els plats forts d’enguany destaquen les actuacions de Mama Dousha i l’Orquestra Di-versiones.
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- Aquestes són les millors botifarres de Girona
- Bernat Costa, doble de Johnny Depp: 'Em conviden a pujar a iots pensant-se que soc l'original
- El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que 'trenca la seva xarxa
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Una motorista ferida després d’encastar-se contra l'aparador d'una botiga a Girona