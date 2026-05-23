L’Ajuntament de Girona bateja un espai del barri de Pla de Palau – Sant Pau com a placeta de Ricard Masó i Llunes

L'indret que s'ha inaugurat aquest dissabte està situat al costat del parc del Migdia, a l’encreuament entre els carrers de Barcelona i de Pau Vila i Dinarés

L'Ajuntament de Girona ha batejat com a placeta de Ricard Masó i Llunes un espai a tocar del parc del Migdia, a l’encreuament entre el carrer de Barcelona i el de Pau Vila i Dinarés, al barri de Pla de Palau – Sant Pau. L'indret que fins ara no tenia denominació, portarà el nom de qui va ser un cartògraf, aparellador, polític i activista cultural català, que va destacar pel seu compromís amb la cultura i la política catalanes, essent un dels impulsors del Premi Prudenci Bertrana i un referent en la cartografia aèria del territori.

Aquest matí, ha tingut lloc la inauguració de l'espai amb les intervencions de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i del secretari general de Junts, Jordi Turull . La glosa de l’homenatjat ha anat a càrrec de l’exalcalde, escriptor i historiador Joaquim Nadal Farreras, i durant l’acte també s’ha dut a terme la lectura de diferents textos a càrrec de la filla de Ricard Masó i Llunes, Meritxell Masó i Carbó, i de les seves netes, Elisabet i Blanca. L’acte també ha comptat amb l’assistència de la vicealcaldessa Gemma Geis, i de diferents regidors i regidores de l'Ajuntament de Girona, així com de familiars, amics i coneguts de Ricard Masó i Llunes.

“Estem contents d’inaugurar avui aquest espai dedicat a la figura de Ricard Masó, de qui voldria destacar els anys que va dedicar a la política municipal com a regidor i la gran implicació que va tenir amb l’escoltisme, la llengua i la cultura. En aquest últim àmbit, cal ressaltar especialment el seu compromís amb els premis Prudenci Bertrana”, ha subratllat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas.

Girona fa avui un acte de justícia i de memòria col·lectiva amb Ricard Masó i Llunes, una persona profundament compromesa amb el país, amb la cultura catalana i amb la ciutat. Masó representa una generació que va treballar incansablement per preservar la identitat i el coneixement del nostre territori, des de la cartografia, la política i també des del compromís cívic i cultural. Que aquesta espai porti el seu nom és també una manera de reivindicar el llegat de totes aquelles persones que, des del catalanisme i des del servei públic, han ajudat a construir la Girona i la Catalunya d’avui”, ha destacat la vicealcaldessa Gemma Geis .

La proposta de posar el nom de Ricard Masó i Llunes va sorgir a petició de Convergència i Unió. Posteriorment, la Comissió del Nomenclàtor va aprovar la inclusió del nom al catàleg municipal i també va acordar assignar-lo a aquest espai.

La seva biografia

Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Arquitectura Tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya, Ricard Masó i Llunes (Sant Feliu de Guíxols, 1936 - Girona, 2015) va exercir com a cap del Servei d'Estudis i Documentació de la Diputació de Girona. Va fundar la primera Societat de Cartografia Aèria Catalana i va ser professor de cartografia al Col·legi Universitari de Girona. Així mateix, va jugar un paper clau en la creació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i en la recuperació de més de 50.000 topònims catalans.

Ingressà a Convergència Democràtica de Catalunya el 1976 i fou diputat al Parlament de Catalunya entre 1980 i 1992. A Girona va presidir, des de 1983, la comissió dels Premis Literaris de Girona i va treballar en la Fundació Prudenci Bertrana.

Amb un fort vincle amb l'escoltisme, va ser comissari del moviment Minyons Escoltes i de la Fundació Justícia i Pau. El seu compromís social i cultural el va portar a col·laborar com a articulista en diversos mitjans de comunicació.

El 2014, la Generalitat de Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva trajectòria. En homenatge a la seva tasca, l'edició del Premi Prudenci Bertrana de 2015 li va dedicar un reconeixement especial.

