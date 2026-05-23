Salut pel Català reclama a Girona plans d’acollida per als sanitaris nouvinguts
Salut pel Català impulsa un grup per dinamitzar accions a les comarques gironines i assegurar que la llengua sigui part de la comunicació clínica
Salut pel Català ha reclamat aquest dissabte al matí, en una jornada a la Casa de Cultura de Girona, que els professionals que s’incorporen al sistema sanitari arribin amb prou competència lingüística per atendre els pacients en català. L’acte, amb una seixantena d’assistents, també ha servit per donar a conèixer el Grup de Dinamització territorial, l’estructura amb què l’entitat vol impulsar accions als centres de les comarques gironines.
El missatge de fons ha estat directe: no n’hi ha prou que els pacients tinguin dret a parlar català si el sistema no pot garantir aquest dret quan entren en una consulta, a urgències o en una planta d’hospital. L’entitat defensa que la llengua no és un element secundari, sinó una part de la comunicació clínica i de la confiança entre metge i pacient.
El president de Salut pel Català i cardiòleg a l’Hospital Clínic, Lluís Mont, ha demanat “plans concrets d’acollida” per als residents nouvinguts i un nivell suficient de català abans de començar a exercir a Catalunya. Sense aquesta preparació, ha advertit, no es poden garantir els drets lingüístics dels pacients.
El català a la consulta
L’exconsellera de Salut Marina Geli, vocal de l’entitat i directora de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, ha situat el repte en una aliança entre ciutadans, pacients, personal sanitari, institucions, col·legis i sindicats per fer del català la llengua habitual del sistema de salut.
La mirada dels usuaris l’han portat l’escriptor i llibreter Guillem Terribas i l’escriptora i professora de català Maria Mercè Roca. Terribas ha vinculat la llengua amb el respecte i amb una atenció més humana. Roca ha alertat que la barrera lingüística pot dificultar l’assistència i ha reclamat que el problema es faci visible i s’hi donin respostes concretes.
A l'Hospital Josep Trueta, la infermera i referent lingüística Carme Majó ha explicat algunes de les mesures que ja s’apliquen: la diagnosi de la situació lingüística del centre, la difusió de materials sobre drets i bones pràctiques, la gestió de queixes i els cursos específics per al personal. El programa “Prescriu-te al català” suma una cinquantena d’inscrits a l’hospital entre 2025 i 2026.
Glòria Bassets, metgessa de família i directora d’atenció primària de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, ha remarcat que el repte no recau només en els treballadors que arriben de fora. També cal, ha defensat, sensibilitzar els equips perquè mantinguin el català en els espais assistencials i garantir que direccions i gerències hi destinin recursos.
Les dades que expliquen el repte
El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, ha donat dimensió al problema amb dades sobre el sistema sanitari català. El 23,8% dels metges col·legiats a Catalunya s’han format a l’estranger i només el 48,1% dels graduats en Medicina formats al país acaben exercint al territori. En l’àmbit gironí, el 16,45% de les noves col·legiacions d’infermeria registrades entre 2022 i 2025 corresponen a persones procedents de fora de l’Estat.
Aquest context reforça, segons els ponents, la necessitat de lligar l’arribada de nous professionals a una formació lingüística real. No es tracta només de poder mantenir una conversa bàsica, sinó d’assegurar que el pacient entén i és entès en un moment sovint delicat.
El gerent de la Regió Sanitària de Girona i director dels Serveis Territorials de Salut, Jaume Heredia, ha tancat l’acte situant la llengua dins la qualitat assistencial. Ha subratllat que “la llengua és un element clau de comunicació que condiciona la qualitat i la seguretat de l’atenció sanitària” i ha defensat que el Departament treballa perquè els pacients “puguin ser atesos en la llengua que escullin”.
Segons les dades exposades durant la jornada, el 100% de les entitats del SISCAT ja tenen un referent lingüístic i el 97% disposen d’un pla de gestió lingüística. Durant el 2025, aquestes eines van donar lloc a més de 1.500 actuacions vinculades a la promoció del català dins del sistema sanitari. A la demarcació, les proves de “Prescriu-te al català” ja han sumat aquest 2026 59 examinands, sobretot en nivells intermedis i avançats.
La trobada ha acabat amb una idea compartida pels ponents: garantir el català a la sanitat no és només una qüestió de drets lingüístics. També afecta la manera com el pacient explica què li passa, com entén el diagnòstic i com pot seguir les indicacions del professional que l’atén.
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- Aquestes són les millors botifarres de Girona
- Bernat Costa, doble de Johnny Depp: 'Em conviden a pujar a iots pensant-se que soc l'original
- El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que 'trenca la seva xarxa
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Una motorista ferida després d’encastar-se contra l'aparador d'una botiga a Girona