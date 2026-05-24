Dos dels tres regidors d'ERC a Girona estan de baixa
Han reduït la seva presència a poc més que els plens municipals on un dels dos hi assisteix telemàticament
Coincideix amb la ressaca de les eleccions primàries per elegir candidat que va guanyar Marc Puigtió
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Girona està des de fa setmanes amb dos dels seus tres regidors de baixa. Raquel Robert i Rubio i Àdam Bertran i Martínez mantenen el seguiment de les seves respectives àrees per evitar que l’activitat municipal quedi aturada, però limiten la seva participació políticament i de manera pública principalment als plens municipals. Robert, que va concórrer a la candidatura com a independent, hi ha intervingut habitualment de forma telemàtica. Bertran, que continua sent militant d’ERC, ho fa presencialment.
ERC compta actualment amb tres representants al consistori: Quim Ayats, Raquel Robert i Àdam Bertran. Formen part del tripartit independentista al goverm de Girona amb Guanyem i Junts. Ayats és segon tinent d’alcaldia de l’Àrea de Cultura, Esports i Educació i regidor de Cultura, mentre que Bertran encapçala Esports i Joventut i Robert assumeix Treball.
Efecte Puigtió?
Les baixes de Robert i Bertran coincideixen en el temps amb el període posterior a les primàries d’ERC a Girona per escollir el cap de llista republicà a les municipals del 2027, un procés que va evidenciar la divisió interna del partit a la ciutat. Els dos regidors de baixa s’havien situat en l’òrbita favorable a Adam Manyé, l’exdelegat d’Educació a Girona que va disputar la candidatura a Marc Puigtió, exalcalde de Sant Julià de Ramis i impulsor de Moviment Gironí.
Puigtió es va imposar a Manyé per només un vot de diferència, en unes primàries marcades per la polèmica: 28 vots contra 27, amb dos vots en blanc i una papereta declarada nul·la que hauria pogut alterar el resultat. Manyé i altres militants va impugnar la votació, però la Comissió de Garanties d’ERC va desestimar les al·legacions i va ratificar Puigtió com a alcaldable republicà per a les municipals del 2027.
La crisi interna no es va tancar amb aquella resolució. Mesos després, més de la meitat de la militància local va avalar una moció de censura contra l’executiva d’ERC a Girona, amb 60 avals, el 56% de la militància. En aquell context, Bertran va carregar públicament contra Puigtió i el va acusar d’estar fent un “155” a ERC de Girona, en considerar que el seu entorn volia construir un projecte personalista i allunyat de les sigles republicanes. Pocs dies abans de la votació, 22 la secció va guanyar 22 militants, la immensa majoria de l'entorn de Puigtió o de l'alcalde de Sant Martí Vell, Robert Vilà.
Tant Robert com Bertran continuen fent seguiment de les seves responsabilitats municipals, tot i que han reduït la seva presència pública i la seva activitat ordinària al consistori. Robert és independent i Bertran es manté com a militant republicà. Puigtió sempre que ha considerat que les coses a l'Ajuntament no es feien com consideren que s'haurien d'executar, ha criticar les accions de govern, encara que un dels socis del tripartit d'aquest govern sigui ERC.
Assemblea per les sigles
Puigtió, ha acceptat finalment incorporar les sigles d'ERC a la seva campanya de Moviment Gironí. La "col·laboració" de la plataforma amb ERC s'ha de segellar en una assemblea el 3 de juny a la seu d'ERC a Girona. I ha cridada a votar la militància.
Fa uns mesos, la secretària general dels repulicans, Elisenda Alamany, va assegurar que “ERC, com sempre", es presentaria "amb la seva marca a les principals ciutats del país”. Unes declaracions que es podien entendre com una pressió cap a Puigtió.
