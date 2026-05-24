Girona es mobilitza contra la violència cap al col·lectiu trans després de la mort a Figueres
Un centenar de persones s'han concentrat a la Plaça del Vi per denunciar els fets i rebutjar l'exclusió de les dones trans dels feminicidis
L'Associació Trans Girona, juntament amb el Grup de Lesbianes de Girona i l'Espai LGTBI Girona, ha denunciat aquest diumenge al matí la mort d'una dona trans a Figueres el passat 19 de maig. Al voltant d'un centenar de persones s'han reunit a la Plaça del Vi de Girona per mostrar el rebuig als fets i denunciar l'exclusió de les dones trans dels feminicidis.
"Perquè aquest assassinat no és només una notícia, no és només una xifra, no és un cas aïllat", així ha arrencat el parlament central de l'acte, que ha volgut posar de relleu que la violència contra el col·lectiu trans és sovint silenciada per la societat i també des d'altres col·lectius. Concretament, s'ha posat el focus en el paper de feministes.cat, que situa la mort de les dones trans fora dels feminicidis.
Al voltant de dos quarts d'una l'acte ja s'ha donat per finalizat, amb les espelmes enceses al voltant de dues banderes trans i una tercera d'acció antihomofòbica. Després d'un minut de silenci i l'encesa d'un fum lila que ha omplert la Plaça del Vi, l'Associació Trans Girona ha volgut recordar que "les accions no acaben aquí".
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Girona - Elx, en directe (1-1): El descens és una realitat
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- La brutal pallissa a un sensesostre a Girona genera consciència veïnal a Santa Eugènia
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Detingut a la Rambla de Girona per ferir un home al coll amb un ganivet
- Arnau Tordera: «Un monjo de Montserrat té la nostra versió del ‘Virolai’ a Spotify»
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»