Un joc sobre llegendes gironines guanya el segon Concurs de Creació del Joc de Fires de Girona
Les cinc propostes finalistes es van presentar i jugar ahir a la tarda com una activitat més dins de la programació del Festival Ludivers
El joc “Cursa de llegendes”, creat per Pau Batlle Vilanova, ha estat el guanyador del segon Concurs de Creació del Joc de Fires de Girona, impulsat pel Ludivers, el festival del joc i les cultures de la imaginació de Girona, en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona. La decisió del jurat es va donar a conèixer ahir a la tarda, després que les cinc propostes finalistes s’haguessin presentat i jugat com una activitat més dins la programació del festival.
Un joc original al voltant de l'imaginari popular gironí
“Cursa de llegendes” proposa recórrer Girona a través dels personatges de l’imaginari popular gironí i alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat. Els jugadors i jugadores es mouen per un laberint de carrers on cal decidir bé cada moviment.
El jurat n’ha valorat especialment l’originalitat, la jugabilitat i la capacitat de transmetre l’imaginari popular gironí, a través d’una proposta lúdica adreçada a un públic infantil i familiar, a partir de 7 anys. També s’ha tingut en compte el foment de la llengua catalana mitjançant les mecàniques de joc i la incorporació de vocabulari i referents vinculats a les Fires de Sant Narcís. “Aquest concurs demostra que el joc també és una eina molt potent per transmetre llengua, cultura popular i sentiment de pertinença entre els més petits i les famílies”, ha destacat la regidora de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona, Núria Riquelme i Zurita.
En aquesta segona edició del concurs, el jurat ha estat format per personal del festival Ludivers, del Centre Cívic Barri Vell-Mercadal i del Servei de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona, així com per dues persones expertes en jocs de taula.
Els cinc jocs seleccionats per a la fase final han estat: “En Gerió i la cercavila gironina”, de Moisès Dubé Escala; “Cursa de mosques de St. Narcís”, de Josep Bosch Bonacasa; “Cursa de llegendes”, de Pau Batlle Vilanova; “La Nòria de Girona”, de Marc Bermúdez Bartomeu; i “Compte amb la mosca!”, d'Esteve Codony.
Com a obsequi, s’ha entregat a l’autor del joc guanyador un premi de 500 euros i, a més, la proposta seleccionada serà produïda per l’Ajuntament de Girona com a material lúdic, cultural i educatiu. El consistori assumirà el desenvolupament gràfic, la il·lustració i la producció final del joc, que es distribuirà sense finalitat comercial als centres educatius de la ciutat.
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Girona - Elx, en directe (1-1): El descens és una realitat
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- La brutal pallissa a un sensesostre a Girona genera consciència veïnal a Santa Eugènia
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Detingut a la Rambla de Girona per ferir un home al coll amb un ganivet
- Arnau Tordera: «Un monjo de Montserrat té la nostra versió del ‘Virolai’ a Spotify»
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar