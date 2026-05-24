Queixes al carrer Vern de Girona: «Fa vergonya rebre clients entre orins i brossa»
Els afectats vinculen part del problema als apartaments turístics i l’Ajuntament de Girona diu que només li consten quatre avisos des del 2025
Veïns i comerciants del carrer del Vern, al Barri Vell de Girona, denuncien episodis recurrents de brutícia, papereres desbordades, orins i excrements a la via pública, mentre que l’Ajuntament assegura que només li consten quatre avisos vinculats a aquest punt des del 2025. Els afectats lamenten que, malgrat haver traslladat una incidència a la bústia d’avisos municipal, no han vist cap intervenció efectiva i sostenen que els darrers dies el problema ha empitjorat.
La queixa se centra en l’estat d’aquest punt del centre històric, on els veïns afirmen que s’acumulen deixalles i restes de brutícia que, en alguns casos, acaben netejant ells mateixos. Denuncien que es tracta d’una situació «molt desagradable» i «antihigiènica», i que dona una mala imatge del carrer i del barri. «Ens sentim realment impotents davant d’una situació que es repeteix constantment i que no sembla tenir cap solució», exposen en un comunicat.
Els afectats remarquen que són conscients que altres carrers de Girona també pateixen problemàtiques similars, però defensen que això no resta importància al que viuen al carrer Vern. En el cas d’una de les veïnes, que té un local en aquest punt, la situació també afecta l’activitat comercial. «Fa vergonya rebre clients entre orins i brossa», lamenta, especialment pel fet que es tracta del centre històric d’una ciutat que, segons diu, «se suposa que enamora».
Una part de la queixa també apunta als apartaments turístics situats just davant d’una paperera. Segons els veïns, cada vegada que hi ha canvi d’hostes es deixen deixalles davant d’aquest punt, en comptes d’utilitzar correctament el sistema de reciclatge. Els afectats consideren que aquesta pràctica contribueix a agreujar una situació que ja qualifiquen de recurrent i reclamen més control i manteniment.
Els veïns del carrer també critiquen que, en més de deu anys, no han vist passar mai la màquina de neteja a pressió pel carrer. Asseguren que l’amplada del vial permetria l’entrada del vehicle i defensen que una actuació d’aquest tipus ajudaria a netejar i desinfectar la zona. Per tot plegat, expliquen que «només demanen una actuació mínima però efectiva»: més neteja, més manteniment i una resposta àgil quan es comunica una incidència.
Les dades de l’Ajuntament
Fonts de l’Ajuntament de Girona expliquen que han recopilat les dades disponibles sobre el carrer Vern. Segons el consistori, recentment, amb una diferència de pocs dies, es van retirar dos matalassos en aquest carrer. També consta un avís recent per cartells enganxats amb cola en una façana privada.
Pel que fa a l’any passat, l’Ajuntament indica que el 2025 hi va haver un avís per brutícia, a l’octubre, i un altre per grafitis, al juliol. El consistori afirma que aquests són tots els avisos rebuts a la bústia d’avisos per part de la regidora de barri del Barri Vell en relació amb el carrer Vern.
