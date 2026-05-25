El 60% dels gironins utilitza el català com a llengua habitual en les relacions socials
L'enquesta d'usos lingüístics de Girona constata un retrocés en el seu ús a la ciutat
Un 60% dels gironins utilitzen en català sol o "combinat" amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre (24,7%) el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la UdG. Es tracta d'una enquesta "pionera" a Catalunya que "constata" un retrocés en l'ús social de la llengua i la fi de l'era "a Girona rai". L'alcalde, Lluc Salellas, diu que les dades mostren que quasi el 95% entenen la llengua i que això implica que "tots els que la fem servir habitualment el podem parlar amb gairebé tothom". "Com a alcalde animo a mantenir-lo" ha afirmat.
