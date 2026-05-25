El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
Per primera vegada, Santa Eugènia de Ter presenta una majoria de veïns nascuts a l'estranger, amb un 50,54% del total dels seus 10.732 habitants empadronats
Per primera vegada des que l'Observatori de l'Ajuntament de Girona recull dades de l'origen de la població que viu a la ciutat, el barri de Santa Eugènia de Ter té més persones que han nascut a l'estranger (fora d’Espanya) que persones que han nascut a Espanya. Segons recullen les estadístiques d'aquest any, a Santa Eugènia viuen 10.732 persones, dels quals 5.424 són nascudes a l'estranger. És a dir, el 50,54%. Cal tenir en compte que són dades de padró tramitades a l’INE el 31 de març d’aquest any, amb les actualitzacions de tots els moviments que han tingut data de variació real fins al 31 de desembre de l’any anterior.
En anys anteriors, Santa Eugènia ja rondava aquesta xifra (el 2025 era el 49,8%), però encara no hi havia arribat mai. Si es desglossa per procedència, aquest barri té 2.840 habitants procedents d'Amèrica Central o Amèrica del Sud. És a dir, més de la meitat del total d'habitants que han nascut a l'estranger. També n'hi ha 1.055 del Magreb, 667 de l'Àfrica subsahariana, 330 de països de la Unió Europea i 303 de l'Àsia.
En grau més baix, també n'hi ha 187 de la resta d'Europa, 23 d'Amèrica del Nord, catorze de l'Orient Mitjà, i dues d'Oceania. Per posar-ho en perspectiva, el 2015 hi havia un 37,3% de la població de Santa Eugènia que era nascuda a l’estranger. Per altra banda, dins el grup de nascudes a Espanya, el 2026, hi ha 2.676 habitants nascuts a Girona, 1.088 nascuts a la resta de les comarques gironines, 649 a les altres províncies de Catalunya i 895 a la resta de l’Estat.
Altres barris
També té més empadronats nascuts fora d’Espanya que a l’Estat el barri de La Creueta, un 63,2%. Així i tot, aquest sector només té 68 habitants. Si es mira per percentatges, el Barri Vell també supera el 50% d’habitants nascuts a l’estranger. N’hi ha 1.748 que han nascut a Espanya i 1.933 són d’altres països. És a dir, un 52,5%. Cal tenir en compte, però, que hi havia 892 persones empadronades a La Sopa l’1 de gener d’aquest any, que tenen llocs de naixement molt diversos.
Més enllà de Santa Eugènia, La Creueta i el cas particular del Barri Vell, hi ha altres sectors de la ciutat que no arriben a la meitat de població que és nascuda a l’estranger, però també tenen un percentatge elevat. És el cas de Can Gibert del Pla, que dels 8.392 habitants, un 44,9% han nascut a l’estranger, o Sant Ponç, on un 40% de la població no ha nascut a Espanya.
Per volum, de població nascuda a l’estranger també destaquen els barris de l’Eixample Sud i l’Eixample Nord, que són els dos més habitats de Girona, amb 23.639 i 22.795 habitants, respectivament. El primer, té 7.481 persones d’origen estranger (31,6%), mentre que el segon en té 6.234 (27,4%).
En l’altre costat de la moneda, hi ha els barris amb menys percentatge de població nascuda a l’estranger. Dels sectors amb menys habitants, les Hortes, que en té set, no en té cap d’origen estranger. Dels que tenen més volum de persones, Domeny Nord només té un 8,9% d’habitants nascuts fora d’Espanya, dels 1.434 totals. El segueixen Montjuïc (13,7%), Germans Sàbat (14,6%) i Font de la Pólvora (17%).
Creixement exponencial
Segons les dades de padró tramitades a l’INE el 31 de març d’aquest any, Girona té 110.057 habitants, dels quals 38.943 són nascuts a Girona, 15.463 a la resta de poblacions de la província, 10.667 a les altres províncies de Catalunya i 11.077 a altres comunitats autònomes. També n’hi ha 33.907 que són d’origen estranger, un 30,8% del total.
Per procedència, la població d’origen estranger que ara viu a la ciutat és majoritàriament d’Amèrica Central o Amèrica del Sud (16.854). El segueix el Magreb (6.008), països de la Unió Europea (3.515), de l’Africa subsahariana (2.597), d’Àsia (2.171) i la resta de països d’Europa (1.737). En grau més baix hi ha els procedents d’Amèrica del Nord (761), de l’Orient Mitjà (169), d’Oceania (92), i també n’hi ha tres persones apàtrides.
Amb el pas dels anys, ha anat creixent exponencialment la xifra d’empadronats a Girona nascuts a l’estranger. En canvi, els empadronats nascuts a la ciutat s’ha estancat i, fins i tot, disminuït. Posant-ho en perspectiva. El 2015 hi havia un 21% dels habitants nascuts fora d’Espanya. En concret, n’hi havia 20.603, mentre que de nascuts a la ciutat n’hi havia 39.344, amb una població total que era de 97.907 habitants.
El 2026, la població s’ha enfilat fins als 110.057 empadronats. Són uns 12.000 més que fa onze anys, però perquè la xifra d’empadronats nascuts a l’estranger ha crescut fins als 33.907. Mentrestant, la del municipi de Girona és inferior a la del 2015, amb 38.943 habitants. La xifres d’habitants de la resta de la província (15.463 el 2025), la resta de Catalunya (10.667) i la resta d’Espanya (11.077) també són força semblants a les de fa onze anys.
