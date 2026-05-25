La Cocollona protagonitza el cartell del Girocòmic 2026 a Girona
La desena edició del festival, que se celebrarà del 10 a l'12 d'octubre de 2026, presenta una imatge icònica amb la figura mítica de l'imaginari gironí com a protagonista.
El Girocòmic ja té cartell per a la desena edició i ho fa amb una imatge ben arrelada a Girona, amb la Cocollona com a gran protagonista. La figura mítica de l’imaginari gironí apareix reinterpretada com una criatura gegantina que emergeix del riu Onyar en una escena plena d’acció, color i referències al còmic clàssic i de superherois.
L’autora del cartell és la gironina Adriana Puerto, coneguda artísticament com a Adriana Von Hafen, il·lustradora i directora d’art especialitzada en UX/UI. La seva obra beu de l’estètica dels còmics dels anys 80 i 90, dels colors intensos i de l’univers visual de la cultura pop. Amb aquesta elecció, el festival torna a apostar pel talent local per signar la seva imatge oficial.
La Xa edició de Girocòmic se celebrarà els dies 10, 11 i 12 d’octubre de 2026 al Palau Firal de Girona. El certamen allargarà excepcionalment la durada fins als tres dies aprofitant que el 12 d’octubre és festiu. Aquesta edició tindrà un valor especial, ja que commemora els deu anys del festival, tot i que han passat onze anys des del seu naixement perquè l’edició del 2020 no es va poder fer per la pandèmia.
Durant aquest cap de setmana llarg, Girocòmic tornarà a reunir aficionats i professionals del còmic, el manga, el cosplay, els videojocs i la cultura pop, amb una programació per a tots els públics que inclourà exposicions, concursos, tallers, xerrades, activitats familiars i espais comercials. Coincidint amb la presentació del cartell, el festival també ha obert la venda d’entrades a través del seu web oficial. En les properes setmanes s’aniran desvetllant els autors convidats i la resta de novetats d’aquesta edició especial.
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Delfí Geli després del descens del Girona: 'Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Crits de «directiva, dimissió» i retrets en una nit negra