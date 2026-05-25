La Diada de la Gent Gran de Girona estrena cartell creat per infants per reforçar vincles intergeneracionals

La jornada del 16 de juny al Teatre Municipal de Girona comptarà amb teatre, un vídeo sobre envelliment actiu i la imatge oficial del cartell dissenyat per nens

El lliurament del premi a l'autora del cartell

El lliurament del premi a l’autora del cartell / DdG

Girona

La Diada de la Gent Gran de Girona, que se celebrarà el pròxim 16 de juny al Teatre Municipal, incorporarà aquest any una novetat amb accent intergeneracional: el cartell de la jornada l’han creat infants de la ciutat. La iniciativa vol reforçar els vincles entre generacions, afavorir el coneixement mutu i combatre estereotips vinculats a l’edat, amb la voluntat d’avançar cap a una ciutat més cohesionada i cuidadora.

La proposta va sorgir del Consell Municipal de la Gent Gran, que va convidar el Consell Municipal d’Infants a participar en l’elaboració del cartell. La convocatòria va tenir una bona resposta i diversos nens i nenes de diferents escoles de Girona van presentar dibuixos. Finalment, les persones membres del consell van escollir l’obra de Noelia Ruiz Chacón, de l’Escola Eiximenis, que s’ha convertit en la imatge oficial de la Diada de la Gent Gran 2026.

La regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, ha destacat que “aquesta iniciativa va més enllà de l’elaboració d’un cartell commemoratiu” i l’ha emmarcat en l’aposta municipal per fomentar projectes compartits entre el Consell Municipal de la Gent Gran, el Consell Municipal d’Infants i el Consell Municipal d’Adolescents. Segons ha remarcat, aquest tipus d’experiències ajuden a construir “una ciutat més participativa, inclusiva i cohesionada, on infants, joves i persones grans poden compartir mirades, experiències i valors”.

Teatre i un vídeo sobre envelliment actiu

La jornada, organitzada per la Comissió de la Diada del Consell Municipal de la Gent Gran amb la unitat de Gent Gran de l’Ajuntament, també incorporarà altres novetats. El programa inclourà dues obres: Que no ens jubilin de viure, del grup de teatre de l’Espai Caixa, i Jo no volia matar-lo, del grup de teatre de Taialà. L’objectiu és mantenir el caràcter lúdic i festiu de la diada, però també reforçar-ne la dimensió de trobada, reconeixement i participació dels grups artístics sèniors de la ciutat.

Una altra de les novetats serà la col·laboració amb l’ERAM, que ha participat en la realització del vídeo promocional Una mirada compartida, més vius que mai. L’audiovisual donarà visibilitat a les activitats i tallers que impulsen les associacions i casals de gent gran dels barris de Girona, i posarà en valor la seva tasca de dinamització comunitària, relació social i promoció de l’envelliment actiu. El vídeo es presentarà durant la mateixa diada i després es difondrà a través dels canals municipals.

