Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Selectivitatestrangers GironamarihuanaGirona FCIsak AndicLlet Nostra
instagramlinkedin

Una fuita de gas en unes obres d’enderroc en un local mobilitza els Bombers a Girona

No hi ha hagut ferits

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Una fuita de gas a Girona ha mobilitzat aquest dilluns al migdia els Bombers de la Generalitat al carrer Joan Josep Tharrats i Vidal, després que unes obres d’enderroc en un local comercial toquessin una canonada i provoquessin una fuita a la via pública.

L’avís s’ha rebut quan faltava un minut per la una del migdia, a través del 112, i inicialment s’hi han desplaçat nou dotacions dels Bombers fins al número 4 d'aquest vial. La fuita s’ha produït a l’exterior, mentre s’efectuaven aquests treballs al local.

Els Bombers han pogut aturar la fuita de gas cap a dos quarts de dues. També s’han activat tècnics de la companyia de gas per revisar la instal·lació i garantir la seguretat de l’actuació.

Segons els Bombers, no hi ha hagut cap persona ferida. El nombre de dotacions s’ha anat reduint a mesura que el servei avançava i, cap a les un quart de tres, només quedava una dotació al lloc. A aquella hora, l’actuació ja estava gairebé finalitzada.

Notícies relacionades

En aquest servei també s'ha mobilitzat la Policia Municipal i el SEM.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
  2. Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
  3. Delfí Geli després del descens del Girona: 'Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions
  4. Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau
  5. Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
  6. Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
  7. El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
  8. Crits de «directiva, dimissió» i retrets en una nit negra

Salvador Illa coincideix amb Bad Bunny a la Sagrada Família: "Gràcies per triar Barcelona"

Salvador Illa coincideix amb Bad Bunny a la Sagrada Família: "Gràcies per triar Barcelona"

Joan Dausà rodarà el seu nou videoclip en un municipi i un xiringuito de la Costa Brava

Joan Dausà rodarà el seu nou videoclip en un municipi i un xiringuito de la Costa Brava

Vuit jugadors del Barcelona i cap del Reial Madrid en la llista de Luis de la Fuente per al Mundial 2026

Vuit jugadors del Barcelona i cap del Reial Madrid en la llista de Luis de la Fuente per al Mundial 2026

Felipe González creu que "hi hauria d'haver eleccions aquest any"

Felipe González creu que "hi hauria d'haver eleccions aquest any"

Lolita Flores: "Moltes dones gitanes s'han hagut de guanyar la vida venent mort"

Lolita Flores: "Moltes dones gitanes s'han hagut de guanyar la vida venent mort"

Un home de 70 anys resulta ferit molt greu en caure en una zona de roques a Begur

Un home de 70 anys resulta ferit molt greu en caure en una zona de roques a Begur

Una fuita de gas en unes obres d’enderroc en un local mobilitza els Bombers a Girona

Una fuita de gas en unes obres d’enderroc en un local mobilitza els Bombers a Girona

L'assetjador de la pintora i escriptora Paula Bonet pateix una "anomalia psíquica" i és absolt en un segon judici

L'assetjador de la pintora i escriptora Paula Bonet pateix una "anomalia psíquica" i és absolt en un segon judici
Tracking Pixel Contents