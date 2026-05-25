Una fuita de gas en unes obres d’enderroc en un local mobilitza els Bombers a Girona
No hi ha hagut ferits
Una fuita de gas a Girona ha mobilitzat aquest dilluns al migdia els Bombers de la Generalitat al carrer Joan Josep Tharrats i Vidal, després que unes obres d’enderroc en un local comercial toquessin una canonada i provoquessin una fuita a la via pública.
L’avís s’ha rebut quan faltava un minut per la una del migdia, a través del 112, i inicialment s’hi han desplaçat nou dotacions dels Bombers fins al número 4 d'aquest vial. La fuita s’ha produït a l’exterior, mentre s’efectuaven aquests treballs al local.
Els Bombers han pogut aturar la fuita de gas cap a dos quarts de dues. També s’han activat tècnics de la companyia de gas per revisar la instal·lació i garantir la seguretat de l’actuació.
Segons els Bombers, no hi ha hagut cap persona ferida. El nombre de dotacions s’ha anat reduint a mesura que el servei avançava i, cap a les un quart de tres, només quedava una dotació al lloc. A aquella hora, l’actuació ja estava gairebé finalitzada.
En aquest servei també s'ha mobilitzat la Policia Municipal i el SEM.
