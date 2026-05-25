Girona lliura els premis del 46è Concurs de Jocs Florals i Literaris Escolars de Primària
L'Ajuntament ha reconegut la creativitat i el talent dels infants en un acte que ha reunit gairebé un miler d'estudiants
L’Ajuntament de Girona ha lliurat aquest matí els premis del 46è Concurs de Jocs Florals i Literaris Escolars de Primària, del 25è Concurs de Punts de Llibre i del 5è Concurs de Recomanacions Literàries, en un acte celebrat a l’Auditori Palau de Congressos que ha reunit prop d’un miler d’infants. El lliurament ha comptat amb la participació del tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, i de la regidora d’Educació, Participació i Estadística i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila.
Ayats ha reivindicat el valor de la lectura i l’escriptura més enllà de l’escola i ha subratllat que “el fet de llegir i escriure va molt més enllà de l’àmbit educatiu ja que són eines que ens acompanyen tota la vida”. Segons ha afegit, “els Jocs Florals són una oportunitat perquè els infants i joves descobreixin el valor de la literatura, la creativitat i l’expressió pròpia” i fomenten “una societat més crítica, sensible i compromesa amb la cultura”. Per la seva banda, Queralt Vila ha destacat que “els Jocs Florals han tornat a demostrar la seva força com a espai de creativitat, llengua i expressió cultural” i ha remarcat la capacitat dels infants per explicar “com entenen el món, què els emociona, què els preocupa, què desitgen, què imaginen”.
Jocs Florals i literaris
En aquesta edició dels Jocs Florals de Primària s’hi han presentat 330 composicions de 23 centres educatius de la ciutat. En cicle inicial, els guanyadors han estat A. Poncelas, de l’escola Marta Mata; Q. Casadesús, A. Coll i M. Riera, de l’escola Verd; i A. Espar i N. Vall-llosera, de Les Alzines. En cicle mitjà, la Flor Natural ha estat per a I. Sarró, de l’escola Domeny; l’Englantina per a M. Thió, de l’escola Verd; i la Viola, compartida per E. Romera, de Marta Mata, i C. Bartina, de Dr. Masmitjà. En prosa, el primer premi ha estat per a P. Servitja, de l’escola Joan Bruguera.
En cicle superior, la Flor Natural ha estat per a A. Y. Fúnez, de l’escola Cassià Costal; l’Englantina per a C. Morera, de Les Alzines; i la Viola per a A. Benaida, de l’escola Sagrada Família. En prosa, el primer premi ha recaigut en V. Llandric, de l’escola Annexa-Joan Puigbert.
Punts de llibre i recomanacions
El Concurs de Punts de Llibre, que aquest any tenia com a fil conductor els 200 anys del naixement de Carlo Collodi, autor de Les aventures de Pinotxo, ha rebut 446 propostes de 18 escoles. Dels tres primers premis se n’han editat 4.700 punts de llibre, que es repartiran a les biblioteques de Girona. En cicle inicial, el primer premi ha estat per a Q. Montserrat, de l’escola Migdia; en cicle mitjà, per a A. Guerrero, de l’escola Cassià Costal; i en cicle superior, per a I. Soto, de l’escola Marta Mata.
Pel que fa al 5è Concurs de Recomanacions Literàries, hi han participat 9 centres amb 51 faixes de llibre i 29 videorecomanacions. En la categoria de Faixa de llibre, el primer premi ha estat per a J. Pèlach, de l’escola Migdia. En Videorecomanació, el primer premi ha recaigut en J. Barceló, també de l’escola Migdia. L’acte s’ha completat amb una actuació de l’alumnat de l’escola Àgora, que ha interpretat un fragment del musical Recordant la Mary Poppins dins del seu projecte educatiu.
