Salt inicia la creació de 1,7 quilòmetres de nous carrils bici amb obres al passeig Marquès de Camps
Les obres, que s'allargaran cinc mesos i han estat adjudicades per més de 729.000 euros, comencen al passeig Marquès de Camps
Les obres per fer nous carrils bici a Salt han començat aquest dilluns matí al passeig Marquès de Camps, el que farà que entre la rotonda d'aquesta via fins i el carrer Guilleries no es pugui circular en direcció al carrer Major. De fet, aquest matí ja hi ha hagut algunes petites afectacions quant a trànsit a causa de les actuacions i se'n preveuen més aquesta tarda coincidint amb el final de les classes a les escoles i les diferents jornades laborals. Aquesta part del passeig Marquès de Camps estarà tallada fins al 28 de juny.
Tot això, però, s'inclou en unes obres de més grans dimensions, en les quals es preveu crear uns 1,7 quilòmetres de carrils bici al municipi. Primer, es farà el del passeig Marquès de Camps i, posteriorment i de forma encadenada, s'actuarà als carrers Doctor Castany i President Francesc Macià. Els treballs van ser adjudicats a l'empresa Artífex Infraestrucuras SL per 729.605,80 euros i corresponen a la primera fase d'ampliació de la xarxa de les vies ciclistes al municipi. Es preveu que el conjunt de les actuacions s'allargui durant cinc mesos.
Els veïns de la zona amb garatges subterranis afectats per les obres disposen d’un espai habilitat per aparcar entre el carrer Pla de Salt i Folch i Torres, sempre que hagin demanat prèviament. De retruc, però, la creació dels carrils bici comportarà suprimir aparcaments a tots els carrers afectats. Al passeig Marquès de Camps, la via on s'ha començat a actuar aquest matí, perdrà tots els aparcaments en sentit carrer Major.
Pocs desplaçaments en bici
Aquests treballs compten amb una subvenció de 500.000 euros de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, vinculada al Ministeri de Transports. Més endavant, i encara sense data, es preveu fer carrils bici a altres tres carrers: Martí i Pol, Moreneta i Martí i Masó, que s'afegiran al carril bici que es va crear al llarg de l'avinguda dels Països Catalans amb les obres del corredor de bus ràpid entre Salt i Girona.
Un estudi de mobilitat quotidiana realitzat per la Generalitat indica que, en un dia laborable, a Salt es fan 106.663 desplaçaments, un 44% dels quals són interns i la resta per connexions amb altres municipis, la majoria, amb Girona. Del total de desplaçaments, però, només un 0,5% es fan en bicicleta. En aquest sentit, la setmana passada, l'alcaldessa, Cristina Alarcón, va explicar que el projecte busca fer un "pas endavant en la transformació de Salt cap a una mobilitat més segura, sostenible i pensada per a tothom".
