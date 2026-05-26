Ajuntament i Universitat de Girona celebren el Dia Mundial del Medi Ambient amb acció climàtica i recerca
La Càtedra d’Acció Climàtica, impulsada per ambdues institucions, promourà eines i estratègies per afrontar la crisi climàtica des de l'àmbit municipal i territorial
L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona celebraran per primera vegada de manera conjunta el Dia Mundial del Medi Ambient, el pròxim 5 de juny, amb una jornada centrada en l’acció climàtica, la recerca i la sensibilització ciutadana. La iniciativa s’emmarca en la Càtedra d’Acció Climàtica, impulsada per les dues institucions per promoure eines i estratègies que ajudin a afrontar la crisi climàtica des de l’àmbit municipal i territorial.
El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella, ha subratllat que “la crisi climàtica és un dels grans reptes del nostre temps i només la podrem afrontar des de la col·laboració entre administracions, universitats, entitats i ciutadania”. Segons ha afegit, la jornada vol simbolitzar “aquesta voluntat de sumar coneixement, experiència i compromís per avançar cap a una àrea urbana més sostenible i resilient”.
Recerca i projectes al Campus Montilivi
La programació del matí es farà a l’Escola Politècnica Superior, al Campus Montilivi de la UdG. L’acte inaugural començarà a les 9.30 hores amb la participació de Sergi Cot i del vicerector d’Impacte al Territori i Ambientalització, Ignasi Rodríguez-Roda. Tot seguit, es presentarà oficialment la Càtedra d’Acció Climàtica, a càrrec del mateix Cot i del professor Joaquim Meléndez Frigola.
Meléndez ha destacat que “la Càtedra d’Acció Climàtica és un espai de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona per treballar de forma conjunta, des d’una perspectiva local, les problemàtiques associades al canvi climàtic i la transició energètica”. També ha remarcat que la jornada servirà per “mostrar i dialogar sobre alguns dels projectes que les dues institucions estem portant a terme”.
La sessió inclourà la presentació del Projecte Clima, amb la participació dels grups de recerca eXiT, GiLAB, GRAE i GRCP, i, més tard, la presentació final del Twinning Learning Programme (NetZeroCities) entre Girona i l’Àrea Metropolitana de Bordeus. També s’hi exposaran les actuacions del Conveni de Postcreixement, amb participació de Research & Degrowth International, Dark Matter Labs i Lequia-UdG.
Premis i documental a la tarda
La jornada del matí es tancarà amb el lliurament de la primera edició dels premis universitaris d’Acció Climàtica, que reconeixen treballs de final de grau i de màster vinculats als reptes ambientals. Les guanyadores han estat Martina Sotos Sors, pel treball sobre el malbaratament alimentari a Girona, i Norah Marie Kempynck, per un estudi sobre l’avaluació de polítiques municipals des d’una perspectiva de postcreixement.
A la tarda, les activitats es traslladaran al Centre Cívic Pla de Palau. A les 18 hores, Sergi Cot presentarà l’acte i, tot seguit, es projectarà el documental Hope! La serie, amb el capítol “El ingrediente secreto”. La jornada es clourà amb un col·loqui amb l’activista climàtic juvenil Francisco Vera.
Amb aquesta celebració conjunta, l’Ajuntament i la UdG volen reforçar el seu compromís compartit amb la sostenibilitat, la recerca aplicada i la implicació ciutadana davant l’emergència climàtica.
